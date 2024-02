In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Sassuolo, le quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 23esimo turno di Serie A.

Un Bologna ancora a zero vittorie nel 2024 cerca il primo successo davanti al suo pubblico ospitando un Sassuolo ai margini della zona retrocessione.

I nostri pronostici Bologna – Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.85 1.90 Risultato esatto 3-0 Bologna 13.00 16.00 13.00 Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro 3.00 2.50 2.62

Maggiori info, mercati, quote e pronostici Bologna - Sassuolo sono consultabili sui portali ufficiali dei bookmaker. In più i giocatori possono ottenere ulteriori informazioni sulle scommesse sportive

visitando la nostra pagina dedicata ai siti per scommettere online legali e sicuri

consultando la nostra guida al codice promozionale Lottomatica esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Bologna – Sassuolo: analisi match e pronostici

Dopo il rocambolesco 2 a 2 arrivato in pieno recupero contro il Milan a San Siro, i felsinei di Thiago Motta cercheranno di conquistare la prima vittoria del loro girone di ritorno contro i neroverdi di Alessio Dionisi, reduci da una sconfitta per 1 a 0 in casa del Monza.

Probabili formazioni Bologna - Sassuolo

Per i pronostici Bologna – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La quarta peggior difesa

Quella del Sassuolo è la quarta peggior retroguardia della Serie A. Finora i neroverdi hanno incassato la bellezza di 37 reti, ed hanno anche una partita da recuperare. La partita al Dall’Ara non arriva nel miglior periodo di forma degli uomini di Dionisi, e proprio per questo motivo, i pronostici Bologna – Sassuolo prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; Over 2.5: 2,00 con bet365

Ritrovare la vittoria

Dopo l’emozionante pareggio arrivato soltanto nei minuti di recupero a San Siro contro il Milan, dopo esser passato in vantaggio per poi essere raggiunto e rimontato, al Bologna di Thiago Motta serve una vittoria rotonda. Nel derby regionale contro il Sassuolo, i rossoblu cercheranno una vittoria che manca al Dall’Ara dal 23 dicembre 2023, quando i felsinei si imposero per 1 a 0 sull’Atalanta. E potrebbero riuscirci secondo alcuni pronostici Bologna - Sassuolo.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Bologna: 16,00 con Sisal

L’olandese cerca la nona rete in campionato

Quella contro il Milan è stata l’ottava rete in campionato del fuoriclasse olandese, la nona stagionale se si considera anche il gol segnato in Coppa Italia dal 9 del Bologna. Con mezza Europa che lo vuole già a partire dalla prossima estate, il classe 2001 vuole segnare più reti possibili per riportare la sua squadra a ridosso della zona Champions. Secondo i pronostici Bologna – Sassuolo e secondo le quote marcatore, Joshua Zirkzee risulta essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill