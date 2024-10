In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Parma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella allenata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 6 ottobre alle 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna - Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Bologna - Parma bet365 Unibet William Hill Entrambe le squadre segnano 1.75 1.92 1.72 Over 3,5 3.20 4.50 3.00 Pareggio 3.70 3.50 3.70

Come scommettere su Bologna – Parma: analisi match e pronostici

Derby emiliano da non sbagliare. Il Bologna insegue la seconda vittoria in campionato, per rilanciarsi in ottica europea e mettersi alle spalle la dignitosa sconfitta in casa del mitico Liverpool. Se i felsinei vengono comunque da quattro risultati utili consecutivi in Serie A, il Parma nello stesso periodo ha raccolto un solo punto e tre cocenti sconfitte. Per i ducali di Fabio Pecchia è arrivato il momento di fare risultato: lo status di squadra bella da vedere ma perdente non può certamente lasciare soddisfatti, anche perché la lotta salvezza non aspetta nessuno.

Probabili formazioni Bologna vs Parma

Per i pronostici Bologna – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-3-3) : Skorupski, Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Italiano

: Skorupski, Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Italiano PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Keita; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Bologna-Parma, almeno un gol per parte

Sarà una gara tiratissima: non solo perché parliamo di un classico derby tra squadre della stessa regione, ma anche perché si affrontano due compagini ricche di talenti. Nel Bologna spicca il leader Riccardo Orsolini, voglioso di conquistare una maglia da titolare anche con la nazionale di Spalletti. In casa Parma, da tenere d’occhio il duo tutto rumeno composto da Man e Mihaila. Alla luce di questo equilibrio, secondo i nostri pronostici Bologna - Parma sarà nel segno di almeno un gol per parte.

Scommessa 1; segnano entrambe le gare: 1,75 con bet365

Il derby emiliano con almeno quattro gol

Il Bologna vuole mettere in mostra il gioiello Castro, che però deve fare i conti con qualche acciacco di troppo (Dallinga è pronto, nel caso in cui il 20enne argentino non dovesse farcela). Alle sue spalle non c’è solo Orsolini, ma anche un altro elemento di spessore come Ndoye. Il Parma è squadra veloce e organizzata, brava a pungere in contropiede. Per questo, secondo i nostri pronostici Bologna - Parma ci saranno dai 4 gol in su.

Scommessa 2; over 3,5: 4,50 con Unibet

Un punto a testa al termine dei novanta minuti?

Parliamo tanto di equilibrio e allora perché non immaginare un pari tra due squadre che hanno bisogno assoluto di fare punti. Oltretutto, la quota è di quelle decisamente interessanti ed alcuni pronostici Bologna - Parma propendono per questo risultato.

Scommessa 3; pareggio: 3,70 con William Hill