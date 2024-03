Pronostici Bologna - Inter e informazioni utili per scommettere: Inter favorita ma occhio al Bologna

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Inter, quote dei bookmakers e l’analisi della partita ore 18:00 di sabato 9.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra felsinei e nerazzurri, decisamente il big-match di questo sabato calcistico.

Dopo aver vinto anche contro il Genoa per 2-1, alla vigilia della supersfida contro l’Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions League, l’Inter va in trasferta a Bologna, una delle poche formazioni capaci di fermarla nel girone d’andata e addirittura di eliminarla dalla Coppa Italia.

I nostri pronostici Bologna - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Inter bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 1.95 2.05 Risultato esatto 2-2 15.00 14.50 15.00 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.87 2.50 2.37

Come scommettere su Bologna – Inter: analisi match e pronostici

Reduci dal preziosissimo 2 a 1 sul campo dell’Atalanta, i rossoblu allenati da Thiago Motta proveranno a mettere di nuovo lo sgambetto ai nerazzurri lanciatissimi verso il loro 20esimo scudetto.

Probabili formazioni Bologna - Inter

Per i pronostici Bologna – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre in forma

Al Dall’Ara si sfidano le due squadre più in forma del campionato e gli spettatori si aspetteranno sicuramente una sfida a viso aperto da parte delle due formazioni. Con il Bologna che vuole sempre di più consolidare il quarto posto e l’Inter che vuole provare a battere più record possibili, i pronostici Bologna - Inter prospettano una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Fermare la capolista

Dopo aver battuto l’Atalanta al Gewiss Stadium, questa volta i felsinei se la vedranno contro una formazione dai colori nerazzurri tra le mura amiche del Renato Dall’Ara. Intenzionata a mettere di nuovo i bastoni tra le ruote alla capolista, la squadra allenata di Thiago Motta farà di tutto per non concedere la vittoria agli uomini di Simone Inzaghi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 14,50 con Sisal

Lautaro ormai non fa più notizia

Lanciatissimo verso la vittoria della classifica capocannonieri oltre che – molto probabilmente – anche del suo primo scudetto da capitano dell’Inter, Lautaro Martinez quasi non fa più notizia quando segna. Arrivato a 23 reti in campionato, il numero 10 argentino è indicato essere, secondo i pronostici Bologna – Inter uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,37 con William Hill