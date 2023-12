In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Bologna - Atalanta, quote dei siti scommesse e informazioni utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Sarà una sfida per un posto in Champions quella che andrà in scena a Bologna, gara valida per il 17esimo turno di Serie A. Distanziate da 2 punti in classifica, le due squadre stanno attraversando un periodo di forma straordinario.

I nostri pronostici Bologna – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Bologna - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 2.10 Risultato esatto 2-0 Bologna 13.00 14.50 12.00 Joshua Zirkzee marcatore dell’incontro 4.00 3.50 3.25

Probabili formazioni Bologna - Atalanta

Per i pronostici Bologna – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Muriel.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lo stato di grazia del Bologna

Giustiziera dell’Inter in Coppa Italia, il Bologna quest’anno non sembra avere limiti. Avrà tuttavia di fronte un’Atalanta che sta anch’essa attraversando uno stato di grazia. La formazione di Gasperini, reduce dal 4 a 1 contro la Salernitana, farà di tutto per uscire dal Dall’Ara con un preziosissimo risultato utile. Chissà che non ci riesca stravolgendo i pronostici Bologna - Atalanta.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

Consolidare il quarto posto

Decisamente la squadra sorpresa del girone d’andata, il Bologna non vuole certamente fermarsi. Dopo aver conquistato i quarti di finale di Coppa Italia, la squadra con la terza miglior difesa della Serie A, cercherà l’ennesima vittoria per consolidare il quarto posto e conquistare così uno storico posto in Champions per la prossima stagione.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Bologna: 8,25 con Sisal

La classe di Joshua Zirkzee

Nella partita di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro, il suo ingresso in campo ha letteralmente cambiato le sorti del match. Joshua Zirkzee non ha segnato, ma ha fornito due assist al bacio (di cui uno di tacco) per Beukema e Ndoye, che hanno così rimontato i nerazzurri e portato a casa una splendida vittoria conquistando i quarti di finale contro la Fiorentina. I pronostici Bologna – Atalanta indicano il 22enne olandese come uno dei probabili marcatori del match. L’attaccante di proprietà del Bayern Monaco è arrivato già a 8 centri in campionato, e contro l’Atalanta cercherà il gol numero 9. È tra i favoritissimi dalle quote marcatore Bologna - Atalanta.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 2,70 con William Hill