In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Udinese, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 27 gennaio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’incontro tra le due formazioni, valido per la 22esima giornata di Serie A.

Andrà in scena a Bergamo la sfida tra Atalanta e Udinese, gara dal sapore particolare per due squadre che hanno ambizioni diverse in campionato.

I nostri pronostici Atalanta – Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Atalanta - Udinese bet365 Sisal William Hill Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.05 1.98 1.90 Risultato esatto 3-1 Atalanta 12.00 12.00 12.00 Charles De Ketelaere marcatore nell’incontro 3.00 3.50 2.90

Come scommettere su Atalanta – Udinese: analisi match e pronostici

Dopo la cinquina inflitta al Frosinone l’Atalanta ospita l’Udinese, reduce dalla rocambolesca sconfitta casalinga contro il Milan, che è riuscito ad imporsi per 3 a 2 al Bluenergy Stadium.

Probabili formazioni Atalanta - Udinese

Per i pronostici Atalanta – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca.

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Pérez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento positivo degli orobici

Reduci da 5 risultati consecutivi tra Coppa Italia e campionato, gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini sono a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa. Protagonista finora di un campionato che sta soddisfacendo ampiamente le aspettative dei tifosi, l’Atalanta cerca contro l’Udinese l’ennesima vittoria stagionale per provare a non staccarsi dal gruppo di testa. Sono favoriti dalle quote e pronostici Atalanta - Udinese.

Scommessa 1; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

Il terzo miglior attacco

Con ben 35 reti all’attivo, quello dell’Atalanta è il terzo miglior attacco della Serie A. I nerazzurri condividono il gradino più basso del podio di questa speciale classifica con la Juventus di Allegri che però ha una partita in più rispetto ai bergamaschi. Al Gewiss Stadium arriva un Udinese che nelle retrovie sta concedendo un po’ troppo negli ultimi tempi, ed è per questo è i pronostici Atalanta – Udinese prevedono una rotonda vittoria da parte dei bergamaschi.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Atalanta: 12,00 con Sisal

La sorpresa De Ketelaere

Arrivato dal Milan con un carico di dubbi, soprattutto da parte dei tifosi bergamaschi, il calciatore olandese sotto Gasperini ha compiuto un costante processo di miglioramento che gli ha permesso di segnare 3 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. La crescita del numero 17 bergamasco è continua, ed anche per questo motivo i pronostici Atalanta – Udinese, lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Charles De Ketelaere marcatore nell’incontro: 2,90 con William Hill