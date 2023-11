In questo articolo si possono consultare i pronostici Atalanta - Sturm Graz e le quote del match: ecco le probabili formazioni e info utili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Sturm Graz confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il quarto turno di Uefa Europa League.

Il match tra Atalanta e Sturm Graz, che si disputerà alle 21.00 di giovedì 9 novembre.

Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata, nel terzo turno del Girone D, bergamaschi e austriaci tornano a sfidarsi, ma questa volta a campi invertiti, al Gewiss Stadium del capoluogo lombardo.

In caso di successo l’Atalanta conquisterebbe l’aritmetica qualificazione per il turno successivo, a prescindere dal piazzamento finale nel girone che per ora la vede in testa a 7 punti, con tre lunghezze di vantaggio sullo Sporting Lisbona e sullo Sturm, e a +6 sui polacchi del Raków fanalini di coda.

I nostri pronostici Atalanta - Sturm Graz

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Atalanta - Sturm Graz bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Atalanta 6.50 6.25 6.00 Ademola Lookman marcatore nell’incontro 2.05 2.25 2.30 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.62 2.65 2.60

Per altre quote e pronostici Atalanta - Sturm Graz è consigliabile visitare i siti scommesse online ufficiali. In più i giocatori che volessero saperne di più sul mondo del betting possono consultare la nostra guida

ai migliori siti di scommesse sportive on line in Italia

al codice presentatore DaznBet, bonus benvenuto e altri servizi dell'operatore.

Probabili formazioni Atalanta – Sturm Graz

Per i nostri pronostici Atalanta - Sturm Graz, è importante analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

ATALANTA(3-4-1-2): Musso, Scalvini, Djjmsiti, Kolasinac, Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, Muriel.

Musso, Scalvini, Djjmsiti, Kolasinac, Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, Muriel. STURM GRAZ(4-3-1-2): Scherpen, Gazibegovic, Affengruber, Wutrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Prass, Boving Vick, Horvat, Wlodarczyk.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Sturm Graz permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La dea per la qualificazione

La Dea vuole ipotecare il primo posto nel girone per evitare gli spareggi, e per farlo deve necessariamente vincere contro gli austriaci. La squadra di Gasperini si trova in vetta alla classifica con 7 punti e tre di vantaggio sui prossimi avversari e lo Sporting Lisbona, fermi a 4. Con ogni probabilità saranno i bergamaschi a prevalere nel match, come previsto dai pronostici Atalanta - Sturm Graz.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Atalanta: 6,50 con bet365

Tutti aspettano Lookman

Migliore in campo nella sconfitta contro l’Inter, il 26enne ha dimostrato una continuità e una combattività mai viste. Qualità che con ogni probabilità si rivedranno in questo match secondo le quote marcatore Atalanta - Sturm Graz. All’attaccante nigeriano è mancato soltanto il gol e, per questo motivo, spera di andare a segno contro lo Sturm Graz.

Scommessa 2; Ademola Lookman marcatore nell’incontro: 2,25 con Sisal

La sconfitta contro l’Inter potrebbe pesare

La sconfitta interna contro l’Inter capolista potrebbe aver lasciato scorie in gambe e testa dei giocatori dell’Atalanta che potrebbero avere ancora in mente la sconfitta del Gewiss Stadium. Tuttavia la vittoria è ampiamente alla portata dei nerazzurri che potrebbero così festeggiare la qualificazione con 2 turni d’anticipo. Ecco perché i bergamaschi sono favoriti da quote e pronostici Atalanta - Sturm Graz.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill