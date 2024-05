Pronostici Atalanta – Olympique Marsiglia e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti per la qualificazione

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Olympique Marsiglia, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 9 maggio ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Olympique Marsiglia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno delle semifinali di Uefa Europa League. Chi supera il turno se la vedrà in finale con una tra Bayer Leverkusen e Roma.

È a un passo dal sogno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri partono da favoriti per il match contro i marsigliesi. La gara d’andata si è conclusa per 1-1 al Velodrome di Marsiglia, e gli orobici avranno tutto il supporto del pubblico delle grandi occasioni per provare a conquistarsi un posto in finale.

I nostri pronostici Atalanta – Olympique Marsiglia

Il nostro pronostico Atalanta - Olympique Marsiglia bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.20 2.10 Risultato esatto 2-0 Atalanta 8.50 9.00 8.00 Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro 2.62 2.25 2.60

Come scommettere su Atalanta – Olympique Marsiglia: analisi match e pronostici

Con la matematica certezza di poter giocare in Europa a partire dalla prossima stagione, nonostante l’Atalanta sarà impegnata in una settimana di fuoco che la vedrà impegnata contro la Roma in campionato e contro la Juventus nella finale di Coppa Italia prevista il 15 maggio, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini partono da favoriti contro l’Olympique di Marsiglia.

Probabili formazioni Atalanta - Olympique Marsiglia

Per i pronostici Atalanta – Olympique Marsiglia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1) - Musso; Djimsiti, De Roon, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

Musso; Djimsiti, De Roon, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1) - Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit, Sarr; Aubameyang.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Olympique Marsiglia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Atalanta per la finale

Le statistiche del club transalpino contro compagini italiane sorridono all’Atalanta. Il Marsiglia infatti non ha vinto nessuna delle ultime otto partite affrontate in trasferta in Italia, e i nerazzurri sono fortemente intenzionati a non invertire questo trend. Non si può escludere un pareggio al primo tempo dai nostri pronostici Atalanta - Olympique Marsiglia.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

A un passo dalla storia

Con una vittoria l’Atalanta raggiungerebbe la prima finale europea della sua storia. Dopo il pareggio dell’andata, un successo separa i bergamaschi allenati da Gian Piero Gasperini dalla finalissima di Dublino.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Atalanta: 9,00 con Sisal

Gianluca Scamacca non ha intenzione di fermarsi

Autore del gol che ha sbloccato il match d’andata dopo appena 11 minuti, Gianluca Scamacca è intenzionato a mettersi l’Atalanta sulle spalle anche questa volta, provando a segnare anche davanti al suo pubblico. Protagonista di un finale di stagione straordinario, i pronostici Atalanta – Olympique Marsiglia lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro: 2,60 con William Hill