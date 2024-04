Pronostici Atalanta – Liverpool e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Liverpool, quote dei bookmakers e analisi match previsto giovedì 17 aprile ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Liverpool, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Uefa Europa League.

I reds di Jurgen Klopp sono chiamati all’impresa dopo lo 0-3 maturato ad Anfield.

Non sarà semplice per gli inglesi, che dovranno vedersela contro un’Atalanta seriamente intenzionata ad arrivare fino in fondo.

I nostri pronostici Atalanta – Liverpool

Il nostro pronostico Atalanta - Liverpool bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.00 1.95 2.00 Risultato esatto 1-2 Liverpool 9.00 8.75 8.00 Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro 3.20 3.00 3.00

Come scommettere su Atalanta – Liverpool: analisi match e pronostici

Dopo la storica impresa di Anfield, la Dea può addirittura permettersi di perdere con 2 gol di scarto per proseguire il suo cammino europeo e raggiungere in semifinale una tra Benfica e Olympique Marsiglia.

Probabili formazioni Atalanta - Liverpool

Per i pronostici Atalanta – Liverpool occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Liverpool permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Liverpool cerca l’impresa

Per poter raggiungere le semifinali, alla squadra di Klopp servirà una vera e propria impresa. Non nuovi a questo genere di exploit, gli inglesi partiranno subito a mille cercando di segnare 3 reti per poter pareggiare i conti. Di certo l’Atalanta non starà a guardare, e potrebbe sfruttare gli spazi che i reds inevitabilmente concederanno ai nerazzurri per colpire in contropiede. I pronostici Atalanta – Liverpool prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 3.5: 2,00 con bet365

Ritrovare la vittoria

Dopo aver perso la vetta della Premier League dopo la sconfitta interna subìta dal Crystal Palace, Salah e compagni non stanno di certo vivendo un momento sereno. Ai reds manca il successo in Premier League dal 4 aprile scorso, quando si imposero per 3 a 1 sullo Sheffield United. Contro l’Atalanta gli uomini di Klopp sono ben consapevoli che sarà difficilissimo ottenere la qualificazione, tuttavia faranno di tutto per uscire a testa alta conquistando almeno la vittoria.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Liverpool: 8,25 con Sisal

Fiducia a Gianluca Scamacca

Arrivato a quota 9 gol nel campionato italiano, l’attaccante dell’Atalanta ha il compito di scardinare la difesa dei reds come ha fatto all’andata. Nel primo round della sfida giocato ad Anfield il centravanti italiano ha segnato una doppietta. Gianluca Scamacca è seriamente intenzionato a segnare anche davanti al proprio pubblico, e i pronostici Atalanta – Liverpool lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro: 2,75 con William Hill