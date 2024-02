In questo articolo si possono trovare i pronostici Atalanta – Lazio, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 4 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match Champions tra bergamaschi e capitolini.

Entrambe con un match da recuperare, le due formazioni sono distanziate soltanto da 2 punti in classifica.

I nostri pronostici Atalanta – Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.10 Risultato esatto 1-1 6.50 6.75 5.80 Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.70 2.62

Ulteriori info, quote e pronostici Atalanta - Lazio sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori troveranno maggiori informazioni visitando

la nostra pagina dedicata alle quote vincente Scudetto 2023/2024

la nostra guida al codice promo Betclic utile per ottenere il welcome bonus scommesse.

Come scommettere su Atalanta – Lazio: analisi match e pronostici

Dopo il soporifero pareggio interno contro il Napoli, la Lazio sarà impegnata nella complicata trasferta di Bergamo, dove gli uomini allenati da Maurizio Sarri cercheranno la seconda vittoria in trasferta consecutiva. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla vittoria per 2 a 0 contro l’Udinese, hanno tutta l’intenzione di difendere il quarto posto e magari cercare di allungare sulle inseguitrici.

Per i pronostici Atalanta – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca.

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una macchina da gol

Con 37 reti, quello dell’Atalanta è il terzo miglior attacco del torneo. Dopo aver segnato 7 reti nelle ultime due partite di campionato, gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini faranno di tutto per scardinare la difesa biancoceleste, per provare così a conquistare una vittoria utilissima in chiave Champions sia per consolidare il quarto posto che per tenere a bada le inseguitrici. Sono molti i pronostici Atalanta - Lazio che danno per favorita la squadra d icasa.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Due formazioni non troppo distanti

Entrambe con una gara in meno, le due squadre sono separate soltanto da 2 punti. Guidate da due allenatori che predicano un calcio moderno, è lecito aspettarsi una parità di forze sul terreno di gioco e proprio per questo motivo i pronostici Atalanta – Lazio puntano su un eventuale pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

Il momento positivo della Dea

Dopo aver conquistato le semifinali di Coppa Italia ai danni del Milan, battuto per 2 a 1 a San Siro, l’Atalanta si è resa protagonista di 2 convincenti vittorie contro Frosinone e Udinese. Contro la Lazio di Maurizio Sarri non sarà così semplice conquistare 3 punti, ma i bergamaschi faranno di tutto per passare in vantaggio già i primi 45 minuti. Alcuni pronostici Atalanta - Lazio suggeriscono un vantaggio della squadra di casa per almeno uno dei due tempi.

Scommessa 3; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,62 con William Hill