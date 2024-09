In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Atalanta - Como, quote e consigli per scommettere sulla quinta di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Como, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella guidata da Cesc Fabregas.

La partita, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 23 settembre allo Gewiss Stadium.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Atalanta - Como

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Atalanta - Como bet365 LeoVegas William Hill Over 3,5 2.40 2.50 2.50 Parziale/Secondo tempo Atalanta/Atalanta 2.20 2.08 2.00 Pareggio 4.33 4.70 4.60

Ulteriori info, quote Atalanta - Como e pronostici per il match sono consultabili sui siti di scommesse ufficiali. Per saperne di più sul betting è possibile consultare

la nostra pagina dedicata ai pronostici e quote vincente Serie A

la nostra guida al codice promozionale Goldbet utile per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Atalanta - Como

Dopo un momento di appannamento, dettato anche da qualche stravolgimento di mercato di troppo e da una serie di infortuni pesanti, l'Atalanta sembra avere ritrovato la verve di un tempo. Prima il successo in rimonta contro la Fiorentina, poi l'esordio positivo in Champions League al cospetto dell'Arsenal (pareggio a reti bianche, ma i nerazzurri hanno tanto da recriminare). Ora De Roon e compagni hanno la possibilità di entrare nella top 5, mentre il Como cerca punti per smuovere la classifica e tirarsi fuori dai bassifondi.

Probabili formazioni Atalanta - Como

Per i pronostici Atalanta – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Kossonou; Bellanova, Pasalic, Brescianini, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gasperini.

Carnesecchi; Godfrey, Hien, Kossonou; Bellanova, Pasalic, Brescianini, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gasperini. COMO (4-2-3-1): Audero, Iovine, Kempt, Dossena, Kempf, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L'Atalanta quando vince ne fa almeno tre

Solito turnover per Gasperini, che dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida con l’Arsenal, riproponendo sostanzialmente lo stesso undici che ha superato la Fiorentina. In attacco Lookman dovrebbe tornare ad agire da centravanti puro, supportato da Samardzic e De Ketelaere: saranno loro a guidare una squadra che quando vince sigla almeno tre gol (7 in totale contro Fiorentina e Lecce). Attenzione, allora, all’over 3,5.

Scommessa 1; Over 3,5: 2,48 con bet365

Atalanta assetata di punti: avanti dall’inizio alla fine

I bergamaschi non possono perdere altri punti per strada dopo le sconfitte contro Inter e Torino. L’impressione, così, è che la squadra di Gasperini andrà in vantaggio già nel primo tempo stando ai pronostici Atalanta - Como, riuscendo a difendere agevolmente il risultato nella ripresa.

Scommessa 2; parziale/Secondo tempo Atalanta/Atalanta: 4,25 con Leovegas

Il Como è squadra da non sottovalutare: il pareggio non è impossibile

Il Como è ancora un cantiere aperto, dopo un calciomercato da assoluto protagonista. Nonostante questo, la squadra di Fabregas non va sottovalutata, potendo fare affidamento su giocatori di assoluto spessore come Sergi Roberto, Alberto Moreno e il giovane Nico Paz. Attenzione, così, all’ipotesi pareggio suggerita da alcuni pronostici Atalanta - Como.

Scommessa 3; pareggio: 4,60 con William Hill