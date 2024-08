In questo articolo si possono trovare i pronostici Aston Villa – Arsenal, le quote dei bookmakers e l’analisi del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Aston Villa – Arsenal, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valevole per la seconda giornata della Premier League 2024/25. La sfida tra la squadra di Emery e quella di Arteta è in programma a Birmingham alle 18:30 di sabato 24 agosto.. Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato con un successo: l’Aston Villa ha vinto per 2-1 sul campo del West Ham; l’Arsenal per 2-0 all’Emirates contro il Wolverhampton.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Aston Villa – Arsenal

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Aston Villa - Arsenal bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.75 2.60 2.62 Kai Havertz primo marcatore nell’incontro 7.50 8.00 6.00 Risultato esatto 2-3 Arsenal 23.00 21.00 19.00

Come scommettere su Aston Villa - Arsenal: analisi match e pronostici

Entrambe le squadre vogliono dare continuità alla vittoria conquistata nella gara d’esordio. Sia i Villans che i Gunners la scorsa stagione hanno rispettato le attese, la squadra di Emery ha concluso il campionato scorso al quarto posto, mentre l’Arsenal, dopo una lunga battaglia con il Manchester City per il titolo, si è piazzato in seconda posizione. Sia l’Aston Villa che l’Arsenal cercano la vittoria attraverso il gioco, entrambe le squadre scenderanno in campo con l’intento di conquistare l’intera posta in palio.

Probabili formazioni Aston Villa vs Arsenal

Per i pronostici Aston Villa – Arsenal occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Pau Torres, Konsa, Digne; Tielemans, Onana; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery.

Martinez; Cash, Pau Torres, Konsa, Digne; Tielemans, Onana; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery. ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Jorginho, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.

Confrontare le quote vincente della partita Aston Villa - Arsenal permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Tanti goal al Villa Park

Sia l’Aston Villa che l’Arsenal possono contare su reparti offensivi di qualità e, stando ai pronostici Aston Villa - Arsenal, ci sono i presupposti per una sfida ricca di goal. La posta in palio è importante, Aston Villa-Arsenal è infatti uno scontro diretto per i piani alti della classifica, ma siamo ancora a inizio stagione e entrambe le squadre non faranno troppi calcoli e proveranno a vincere.

Scommessa 1; Over 3,5: 2,62 con bet365

Kai Havertz vuole essere ancora decisivo

Kai Havertz ha sbloccato la gara casalinga contro il Wolverhampton e secondo i nostri esperti di scommesse sportive online potrebbe essere proprio l’attaccante tedesco dell’Arsenal a realizzare il primo goal della sfida contro l’Aston Villa.

Scommessa 2; Kai Havertz primo marcatore nell’incontro: 8,00 con Sisal

L’Arsenal vuole i tre punti, ma il Villa proverà a dire la sua

L'Arsenal vuole laurearsi campione d’Inghilterra e per vincere il titolo bisogna vincere anche sfide come quelle del Villa Park, dove l’atmosfera sarà incandescente. La squadra di Arteta, secondo gli esperti ed i pronostici Aston Villa - Arsenal, alla fine la spunterà, ma i Villans hanno le armi per mettere in difficoltà i Gunners.

Scommessa 3; risultato esatto 2-3 Arsenal: 19,00 con William Hill