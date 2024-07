In questo articolo i lettori troveranno tutti i pronostici Argentina - Ecuador dei nostri esperti con confronto quote e analisi della partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Argentina – Ecuador, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra argentini ed ecuadoregni, con i giocatori dell’albiceleste che sono approdati ai quarti di finale a punteggio pieno con 5 gol fatti e 0 subìti. Il match avrà luogo nell’NRG Stadium di Houston, stadio di casa della franchigia di football americano degli Houston Texans.

Trascinata da un Lautaro Martinez in grande spolvero, capocannoniere del torneo con 4 reti, qualora dovesse superare l’Ecuador, l’Argentina allenata da Lionel Scaloni in semifinale potrebbe affrontare una tra Venezuela e Canada.

I nostri pronostici Argentina – Ecuador

Il nostro pronostico Argentina - Ecuador bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.20 2.25 Risultato esatto 3-0 Argentina 9.50 9.00 9.50 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.50 2.50 2.45

Come scommettere su Argentina – Ecuador: analisi match e pronostici

Strafavoriti gli argentini, che sembrano avere la strada spianata per la finalissima di Miami. Quotatissimi per la vittoria finale, i giocatori dell’albiceleste vorranno far terminare la carriera di Leo Messi in nazionale nel migliore dei modi, provando a regalargli l’ennesimo trofeo.

Probabili formazioni Argentina vs Ecuador

Per i pronostici Argentina – Ecuador occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, L. Martinez; de Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, Alvarez, Lautaro Martinez.

Martinez; Molina, Romero, L. Martinez; de Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, Alvarez, Lautaro Martinez. ECUADOR (4-2-2-2): Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Franco, Caicedo; Paez, Sarmiento; Minda, Valencia.

Confrontare le quote vincente della partita Argentina – Ecuador permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gli argentini vogliono arrivare fino in fondo

Capitati nella parte “comoda” del tabellone, gli argentini non dovrebbero avere alcuna difficoltà a conquistare la vittoria contro il modesto Ecuador. I pronostici Argentina - Ecuador si aspettano dalla nazionale allenata da Scaloni un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

La superiorità dei Campioni del Mondo

Superando l’Ecuador, l’Argentina incontrerebbe in semifinale una tra Venezuela e Canada, con la possibilità poi di incrociare nella finalissima il Brasile, qualora i verdeoro riuscissero a superare gli ostacoli Uruguay e, molto probabilmente, Colombia nel loro cammino verso Miami. Contro l’Ecuador i pronostici Argentina - Ecuador prevedono una vittoria rotonda da parte dell’albiceleste.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Argentina: 9,00 con Sisal

Lautaro Martinez sempre più capocannoniere

Con 4 reti segnate finora, determinante sia da subentrato che partendo dal primo minuto, il capitano dell’Inter sta vivendo un periodo di forma eccezionale. Determinato a trascinare i suoi in finale grazie alle sue reti, i pronostici Argentina – Ecuador indicano Lautaro Martinez come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Lionel Messi marcatore nell’incontro: 2,45 con William Hill