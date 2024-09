Juve-Napoli e Inter-Milan: due stress test per le ambizioni scudetto

La Serie A regala alla quinta giornata due scontri diretti tra candidate alla vittoria finale: il punto della situazione

La quinta giornata di Serie A prevede due partite di un certo spessore: sabato 21 settembre alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino si affrontano Juventus e Napoli; domenica sera invece l’Inter affronterà il Milan in un derby che, oltre alla sua consueta sacralità, si configura come uno snodo delicato per entrambe le compagini meneghine.

Sebbene siamo solamente agli inizi di questo campionato considerare queste due sfide come un banco di prova per le ambizioni di vittoria non è del tutto esagerato, anzi. A tutti gli effetti si possono considerare un primo stress test per lo scudetto.

Juventus-Napoli: sfida tirata all’orizzonte

Nonostante qualche chiaroscuro, l’inizio di campionato di bianconeri e partenopei si può considerare comunque buono. La squadra di Motta ha conquistato 8 punti figlio di due vittorie e degli ultimi due pareggi contro Roma ed Empoli. Sebbene la Juventus non abbia sempre brillato, fino ad ora non ha mai subito gol in Serie A segno del fatto che, a fronte di un gioco offensivo non ancora espresso con continuità, vi sono invece meccanismi difensivi già ben oliati. La vittoria in Champions col PSV rappresenta poi un’ulteriore nota di merito.

La squadra di Conte ha invece saputo reagire bene al tonfo della prima giornata contro il Verona. Dal 3-0 subito al Bentegodi sono arrivate tre vittorie consecutive contro Bologna, Parma e Cagliari in cui la squadra, pur non convincendo sempre a pieno, ha comunque dimostrato di essere determinata. L’ingresso di Lukaku nel contesto di squadra ha poi dato una nuova scossa di adrenalina all’attacco azzurro: in 92 minuti di gioco spalmati su due partite il centravanti belga ha segnato due gol e servito due assist.

Proprio il belga sarà uno dei protagonisti più attesi assieme a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha segnato sino ad ora 2 reti ma è a secco da tre partite contando anche la Champions.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento di sabato in serie positiva e con buona fiducia. All’orizzonte si profila una partita sicuramente combattuta in cui entrambe le squadre si contenderanno il pallino del gioco: la Juve sembra più propensa alla costruzione ma certamente il Napoli non gliela concederà facilmente.

Inter-Milan: un derby sotto pressione per entrambe

Per Inter e Milan il derby non arriva certo in un momento facile. L’inizio dei nerazzurri di per se non è stato del tutto negativo visto che sono arrivati 8 punti in 4 gare ma il ruolino di marcia della squadra Inzaghi non ha convinto del tutto in termini di prestazione: le aspettative almeno sotto il profilo dell’espressione di campo erano diverse.

Così come erano molto diverse anche le aspettative sul Milan. Il nuovo ciclo di Fonseca è partito col piede sbagliato con soli 5 punti nelle prime 4 gare: la prima vittoria contro il Venezia potrebbe essere servita a rompere un po’ il ghiaccio, anche se la sconfitta contro il Liverpool dopo essere passati in vantaggio, potrebbe lasciare (oltre alla possibile assenza di Maignan) qualche strascico psicologico.

Entrambe le squadre devono dare delle risposte, che sono attese anche dai singoli. In casa Inter si attende ancora il primo gol di un Lautaro Martinez non ancora al top; al Milan invece si spera di vedere il miglior Leão. La talentuosa ala portoghese nelle ultime partite contro Lazio e Venezia ha segnato un gol e servito due assist dimostrando di essere in crescita ma la speranza è che possa essere il trascinatore della squadra già nel derby.

Mentre Juventus e Napoli arrivano al loro scontro diretto in salute e con la voglia di dimostrare di essere delle candidate solide per la vittoria scudetto Inter e Milan arrivano soprattutto con la pressione del risultato, specie i rossoneri, che, con una sconfitta, rischierebbero di ritrovarsi con un piccolo gap che non e detto sia così semplice recuperare in tempi brevi.