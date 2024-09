In questo articolo si possono trovare i pronostici Milan-Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan-Venezia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la squadra di Paulo Fonseca e quella guidata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 14 settembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

I nostri pronostici Milan - Venezia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Milan - Venezia bet365 Sisal William Hill Over 2.5 1.53 1.52 1.53 Giocatore segna nell’incontro: Leao 2.40 2.25 2.25 Risultato finale: vittoria Milan 1.28 1.28 1.28

Come scommettere su Milan - Venezia analisi match e pronostici

Il Milan non può più rimandare l'appuntamento con la vittoria, dopo i pareggi contro Lazio e Torino e la sconfitta al cospetto del Parma. I rossoneri si affidano ai pezzi forti: in difesa si rivede Theo Hernandez, a centrocampo c'è l'ultimo acquisto Fofana, mentre in attacco ci sono Leao e l'altro volto nuovo Abraham. In panchina il rientrante Morata.

Il Venezia, dal canto suo, non può stare a guardare. A centrocampo dovrebbe esserci l'ex juventino Nicolussi Caviglia, tra i migliori nella recente sconfitta contro il Torino, mentre in attacco ecco il rientro dell'eroe promozione Pohjanpalo.

Probabili formazioni Milan vs Venezia

Per i pronostici Milan-Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, T. Hernandez; Y. Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: P. Fonseca

Maignan, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, T. Hernandez; Y. Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: P. Fonseca VENEZIA (3-4-2-1): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Confrontare le quote vincente della partita Milan-Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan double face: la difesa fa acqua, l’attacco è di spessore

In questo primo scorcio di campionato, sotto accusa è andata soprattutto la difesa di un Milan che fin qui ha subito la bellezza di 6 reti. L'impressione è che i rossoneri non riescano a gestire al meglio i contropiedi avversari, soprattutto quando il gioco si sviluppa sulle fasce. Una bella gatta da pelare per Mister Fonseca, che spera nella verve di Emerson Royal e dello stesso Theo Hernandez e nella leadership di Pavlovic e Tomori.

Difesa ballerina, ma l'attacco promette spettacolo: oltre ai già citati Leao e Abraham, occhio ad un Loftus-Cheek in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione sotto le aspettative. Riflettori puntati anche sullo sgusciante Chukwueze, che potrebbe creare non pochi problemi alla retroguardia veneziana. L’impressione, così, è che il Milan possa subire un gol contro Oristanio e compagni secondo i pronostici Milan - Venezia, ma che allo stesso tempo abbia i mezzi per realizzarne almeno uno in più degli avversari.

Scommessa 1; over 2.5: 1,53 con bet365

Rafael Leao vuole essere ancora protagonista

Dopo la rete del 2-2 contro la Lazio, da subentrante, questa volta la stella Rafael Leao dovrebbe partire dal primo minuto stando ai pronostici Milan - Venezia. Per il portoghese, così, ancora maggiori possibilità di siglare almeno un gol, per giunta al cospetto di una retroguardia tutt'altro che perfetta come quella del Venezia. Puntiamo su lui.

Scommessa 2; Giocatore segna nell'incontro, Rafael Leao: 2,25 con Sisal

Milan, vincere per abbandonare i bassifondi

Leao deve segnare. Ma, soprattutto, il Milan deve vincere. I rossoneri devono salutare le zone basse della classifica e, inoltre, devono allontanare le voci su un esonero (forse prematuro) di Mister Paulo Fonseca. Fondamentali i tre punti, che in campionato mancano addirittura da cinque turni complessivi: l'ultimo successo risale all'11 maggio scorso, giorno del perentorio 5-1 inflitto al Cagliari allora guidato da Claudio Ranieri. Troppo tempo per una club titolato come il Milan.

Scommessa 3; risultato finale vittoria Milan: 1,28 con William Hill