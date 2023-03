Lo Zwolle si scatena contro il Den Bosch: incredibile vittoria per 13-0

Successo dalle proporzioni enormi: finisce 13-0 con due triplette e record per la più larga vittoria nella storia del torneo.

Doveva essere una partita come tutte le altre, quella che invece ha visto protagoniste lo Zwolle ed il Den Bosch nel 27° turno della Eerste Divisie, il secondo livello del campionato olandese di calcio, si è meritata a suo modo un piccolo posto nella storia.

La sfida si è infatti conclusa con un roboante 13-0 a favore dei padroni di casa e la cosa si è inevitabilmente tradotta in una piccola serie di primati.

Il primo record se lo è assicurato Apostolos Vellios che, marcando tre reti nei primi dodici minuti di gioco (11’ e 22” per la precisione), ha siglato la tripletta più veloce della storia tra Eredivisie ed Eerste Divisie.

Lo Zwolle è inoltre diventato la prima squadra olandese a chiudere un primo tempo sul 7-0 da un Heracles Almelo-HFC Haarlem dell’agosto del 2002 e inoltre il 13-0 rappresenta il risultato più largo dell’intera storia della Eerste Divisie.

Partita ovviamente senza storia, con il primo goal che è stato siglato appunto da Vellios poco prima del secondo minuto di gioco, mentre l’ultima è arrivato in pieno recupero quando è stato Van den Berg a chiudere definitivamente i conti.

Due inoltre le triplette della gara: oltre a Vellios, anche Thy è riuscito nell’impresa e lo ha fatto entrando nella ripresa al posto di Taha.

La vittoria per 13-0 contro il Den Bosch arriva tra l’altro per lo Zwolle dopo due sconfitte consecutive in campionato.