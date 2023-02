Zaniolo al Galatasaray: è ufficiale, lascia la Roma e vola in Turchia

Nicolò Zaniolo lascia la Roma a titolo definitivo e si trasferisce in Turchia, dove indosserà la maglia del Galatasaray.

Adesso è ufficiale: Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore del Galatasaray. La Roma ha annunciato la cessione del numero 22 in Turchia.

"L'AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 goal con la maglia giallorossa".

Zaniolo, classe 1999, saluta il palcoscenico della Serie A dopo aver speso quattro stagioni e mezzo con la maglia della Roma. Operazione da 16,5 milioni più altri 13 di bonus, questi da suddividere tra club e calciatore e metà dei quali raggiungibili agevolmente.

Il 15% della parte fissa finirà all'Inter per l'accordo firmato al momento dell'arrivo a Roma (3 milioni), ai giallorossi invece sono stati garantiti 2 milioni in caso di qualsiasi cessione superiore ai 20 milioni da parte dei turchi, nonchè il 20% sulla differenza tra una futura vendita e i 16,5 milioni, oltre che l'opzione di acquisto (ossia la priorità qualora dovessero essere messi sul mercato) su due talenti del Galatasaray: il classe 2003 Yusuf Demir ed il 2006 Efe Akman. Zaniolo, ha firmato per 4 anni con ingaggio da 3,5 milioni a stagione ed una clausola rescissoria da circa 35 milioni.

"Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa - si legge in un post Instagram del calciatore - Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorando sempre la storia che rappresenti, combattendo per i tuoi colori, sudando per la maglia ogni volta che l’ho indossata.

Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell’anno scorso, quel gol, quella coppa...tutta nostra.

Se ne sono dette tante, fin troppe, ma ora che siamo giunti ai saluti sono io a volerti dire una cosa... È stato un onore. Eternamente Grato".

La recente esclusione dal progetto tecnico giallorosso, ha messo inevitabilmente Zaniolo sul mercato con Bournemouth e Milan a finalizzare i primi concreti tentativi per il ragazzo cresciuto nel vivaio dell'Inter.

Nonostante l'evidente gradimento nei confronti della soluzione rossonera, ad un certo punto lo scenario della Premier League sembrava destinato a diventare quello più concreto, con l'offerta delle 'Cherries' destinata a soddisfare le iniziali richieste capitoline, a fronte di un rilancio da parte del Diavolo mai avvenuto.

E invece nulla di tutto ciò. Niente Milan, Niente Bournemouth e il rischio, palpabile, di rimanere alla Roma, da 'epurato', sino al prossimo giugno. Una situazione d'impasse, sbrogliata dal blitz del Galatasaray che ha arginato la concorrenza dei rivali del Fenerbahce, sferrando la zampata decisiva.

Zaniolo vestirà un altro giallorosso, ad Istanbul.