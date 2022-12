Zaffaroni nuovo allenatore del Verona: sarà affiancato da Bocchetti

Il club scaligero annuncia il 53enne, alla prima esperienza in Serie A, dopo la scadenza della deroga per Bocchetti: con lui ci sarà l'ex difensore.

Il Verona ha individuato il nuovo allenatore della prima squadra: sarà Marco Zaffaroni a guidare la squadra scaligera alla ripresa del campionato di Serie A, fissata per il 4 gennaio.

Ad annunciarlo è la stessa società di Maurizio Setti attraverso una nota apparsa sui canali ufficiali del club:

"Hellas Verona FC comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Marco Zaffaroni, nato a Milano il 20 gennaio 1969. Zaffaroni sarà affiancato da Mister Salvatore Bocchetti. Il collaboratore tecnico sarà Luigi Pagliuca. I preparatori atletici saranno Marcello Iaia e Riccardo Ragnacci. Il preparatore dei portieri sarà Massimo Cataldi. Il match analyst sarà Guido Didona".

Il Verona ha dovuto individuare un nuovo tecnico da affiancare a Salvatore Bocchetti dopo la scadenza della deroga per allenare in Serie A e in attesa che l'ex difensore di Genoa e Spartak Mosca consegua il patentito UEFA Pro.

Per Zaffaroni si tratta della prima esperienza su una panchina di Serie A. Partito in Serie D con la Caronnese dal 2014 al 2015 prima e con il Monza poi, ha conquistato con i brianzoli la promozione in Serie C prima dell'addio nel 2018. Poi la chiamata dell'Albinoleffe e l'esperienza dal 2019 al 2021 fino ai playoff e la chiamata del Cosenza. A partire dall'estate 2021, meno di un anno e mezzo fa, la prima avventura tra i professionisti con i 'Lupi'. Il 4 dicembre l'esonero dopo la sconfitta contro la Cremonese, la terza di fila.

Ora, esattamente un anno dopo, la chiamata del Verona per far coppia con Bocchetti e tentare l'impresa di salvare l'Hellas, a soli 5 punti dopo la prima parte di stagione e alla ricerca di un vero e proprio miracolo sportivo per conquistare la permanenza nella massima categoria.

"Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Responsabile Area Tecnica Francesco Marroccu e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l’incarico ricevuto e consapevole delle difficoltà che tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica. Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie al campo insieme a Mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci bene e lavorare al meglio, per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio’.

Queste le prime parole di Zaffaroni da allenatore del Verona. Appuntamento al 4 gennaio e alla sfida sul campo del Torino, la prima del 53enne sulla panchina degli scaligeri e in Serie A.