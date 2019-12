West Ham, Pellegrini a rischio esonero: spunta l'opzione Maresca

In bilico al West Ham la posizione di Manuel Pellegrini: in caso di esonero potrebbe sostituirlo il suo vice Enzo Maresca.

Quella nella quale è incappata il è una crisi di risultati che, fino a poche settimane fa, in pochi avrebbero immaginato.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Dopo una buona partenza in campionato, gli Hammers sono riusciti a vincere solo una delle ultime dieci partite di Premier League, inanellando in questo periodo di tempo ben sette sconfitte e a risentirne è stata ovviamente la classifica.

Il West Ham ha messo in cascina 16 punti in altrettante gare, il che vuol dire che può vantare una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. A finire sul banco degli imputati è stato Manuel Pellegrini, il cui esonero è considerato da molti scontato nel caso in cui non dovesse arrivare sabato una decisa reazione contro il .

Il tecnico cileno, che è legato al club da un contratto da ben 7 milioni di sterline l’anno che scadrà solo tra 18 mesi, + più in bilico che mai e a sostituirlo, in caso di licenziamento, potrebbe essere un italiano: Enzo Maresca.

Secondo quanto riportato da The Guardian, l’ex centrocampista italiano, che è attualmente il vice di Pellegrini, si è creato negli ultimi mesi un’ottima reputazione all’interno del club e gode del grande rispetto dello spogliatoio, visto che i suoi metodi sono particolarmente apprezzati.

Maresca, che ha anche giocato agli ordini di Pellegrini ai tempi del Malaga, potrebbe avere una posizione importante nella lista dei candidati alla successione del cileno in caso di un clamoroso esonero.