Werner sulla lista dell'Inter, ma Klopp spinge per portarlo al Liverpool

Timo Werner è in trattativa con il Liverpool, ma vuole rassicurazioni su un ruolo da titolare. Cosa che potrebbe invece offrire l'Inter...

In estate l' dovrà probabilmente fare i conti con una rivoluzione nel reparto offensivo. Di tutti gli attaccanti presenti nella rosa attuale di Antonio Conte, soltanto Romelu Lukaku è sicuro di restare al 100% in nerazzurro.

Sanchez potrebbe tornare infatti al , Sebastiano Esposito potrebbe anche essere ceduto in prestito e infine c'è Lautaro Martinez. Il 'Toro' non è certo in discussione per il suo rendimento in campo, ma proprio per la sua esplosione è stato messo nel mirino del .

Inter e Barcellona stanno parlando della situazione e l'approfondiranno nelle prossime settimane. Ma intanto i nerazzurri si cautelano e hanno 'stipulato' una lista di tre potenziali successori di Lautaro Martinez: Timo Werner, Aubameyang e Martial. Lo riporta 'Tuttosport'.

Ognuno di questi profili ha delle complicazioni. Timo Werner ad esempio piace molto alla dirigenza nerazzurra, anche per la giovane età (23 anni) ma in questo momento su di lui c'è in forte vantaggio il .

Come riportato da 'Sky Sports UK' il tedesco ha una clausola da 60 milioni di euro e per il Liverpool non sarebbe un problema spenderli. Piace molto a Klopp ma c'è un "ma": il giocatore ha chiesto delle rassicurazioni sul futuro ruolo tra i Reds e, attualmente, con Salah, Firmino e Mané, garantire un posto da titolare a Werner è un'impresa impossibile.

Ed è proprio per questo che l'Inter, se davvero venderà Lautaro Martinez, potrebbe ritrovarsi in una situazione di vantaggio. Intanto è cominciato il periodo di corteggiamento e Marotta ha messo nel mirino Werner.

Aubameyang, invece, va per i 31 anni ed ha un contratto in scadenza nel 2021. L’ sta lavorando al rinnovo, ma è chiaro che se non dovesse arrivare, da luglio il giocatore avrà un costo vantaggioso con un solo anno di contratto rimasto. Ma strappare gicoatori dalla Premier League non è mai impresa semplice.

Stesso discorso per Martial, che piace da tempo a Piero Ausilio ma che difficilmente il Manchester United libererà, visto che già così si trova con un parco attaccanti davvero ristretto.