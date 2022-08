Werner ad un passo dal ritorno al Lipsia: addio al Chelsea a titolo definitivo

Il Lipsia è pronto ad accogliere il 'figliol prodigo' Timo Werner: ai dettagli la trattativa per il trasferimento dal Chelsea.

Il Lipsia sta per ufficializzare il colpo più grande del suo mercato in entrata: non un nome qualunque, bensì Timo Werner, ossia il miglior marcatore di sempre nella storia del club con 95 reti, tutte realizzate tra il 2016 e il 2020.

A riportare la clamorosa notizia è 'Sky Sport Deutschland': restano da limare gli ultimi dettagli economici tra le due società, considerato che Werner ha già raggiunto l'accordo personale col Lipsia da un mese.

Il trasferimento avverrà a titolo definitivo e non in prestito, come invece era emerso in un primo momento.

Werner è reduce da due stagioni non eccezionali sul piano personale in Inghilterra: in bacheca ha messo una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club, venendo però spesso criticato per la mancanza di lucidità negli ultimi metri.

Tutt'altra storia rispetto ai quattro anni precedenti al Lipsia, prive di trofei conquistati ma dense di affetto e stima da parte del pubblico tedesco: che, a breve, potrà tornare ad esultare per i suoi goal.