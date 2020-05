Werder Brema-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Werder Brema sfida il Bayer Leverkusen nel posticipo della 26ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Florian Kohfeldt sfida in casa il di Peter Bosz nel posticipo del lunedì della 26ª giornata di . Il massimo campionato tedesco è ripartito nel weekend dopo la lunga sospensione per l'emergenza Coronavirus.

Gli anseatici sono penultimi in classifica in piena lotta per non retrocedere, con 18 punti e un cammino di 4 successi, 6 pareggi e 14 sconfitte. Le Aspirine rincorrono la zona Champions e potrebbero avvicinarsi dopo il mezzo passo falso del . Attualmente occupano il 5° posto con 47 punti, frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 6 k.o.

Sono 79 i precedenti fra le due squadre in Bundesliga, con una prevalenza dei pareggi, 31, a fronte di 27 successi del Werder Brema e di 21 vittorie del Bayer Leverkusen.

Altre squadre

Prima della sospensione del torneo i biancoverdi avevano rimediato 3 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 4 gare di campionato, mentre i rossoneri avevano collezionato 3 vittorie e un pareggio.

L'attaccante kosovaro Milot Rashica è il miglior marcatore del Werder Brema con 7 reti realizzate, mentre Kevin Volland è il bomber del Bayer Leverkusen con 9 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Werder Brema-Bayer Leverkusen: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

WERDER BREMA-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Werder Brema-Bayer Leverkusen

Werder Brema-Bayer Leverkusen Data: 18 maggio 2020

18 maggio 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO WERDER BREMA-BAYER LEVERKUSEN

Werder Brema-Bayer Leverkusen si disputerà la sera di lunedì 18 maggio nel palcoscenico del Weserstadion di Brema e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.30. Sarà l'80° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato tedesco.

Il posticipo Werder Brema-Bayer Leverkusen sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Werder Brema-Bayer Leverkusen anche in diretta mediante Sky Go . Sarà possibile dunque vedere il posticipo della 26ª giornata di Bundesliga sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Kohfeldt manderà probabilmente in campo il Werder Brema con il 3-5-2, che dovrebbe essere preferito al 4-3-3. Fra i pali agirà Pavlenka, in difesa Veljkovic e Moisander affiancheranno Vogt. L'unico dubbio è a centrocampo, con Osako che si gioca una maglia con Friedl. Nel caso a spuntarla fosse l'austriaco, quest'ultimo agirebbe da esterno di sinistra, con Gebre Selassie a destra e in mezzo Eggestein, Bargfrede e Bittencourt. Se invece prevalesse il giapponese, giocherebbe da interno con Eggestein e Bargfrede, e Bittencourt sarebbe dirottato sull'out mancino. Il tandem d'attacco, infine, dovrebbe essere composto da Selke e Rashica.

Bosz si affiderà al consueto 4-2-3-1. Assenza pesante in attacco, dove non recupera dai problemi alla caviglia Kevin Volland. Da fino 9 giocherà dunque Havertz, con Bellarabi, Amiri e Diaby che dovrebbero essere i tre trequartisti alle sue spalle. Panchina per il giamaicano Bailey e Alario. In mediana Baumgartlinger è favorito su Palacios e Demirbay per far coppia con Aranguiz. In porta ci sarà Hradecky, davanti a lui una difesa a quattro con Sven Bender e Tapsoba centrali e Lars Bender e Wendell favoriti come terzini su Weiser e Sinkgraven.

WERDER BREMA (3-5-2): Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Gebre Selassie, Eggestein, Bargfrede, Bittencourt, Friedl; Selke, Rashica.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz.