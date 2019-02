Wanda Nara sul caso Icardi: “L’Inter una famiglia, vogliamo restare”

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, commenta la situazione che ha per protagonista l’attaccante dell’Inter: “Ha sempre onorato la fascia”.

Quello che ha avuto per protagonista Mauro Icardi, è stato certamente uno dei casi più clamorosi degli ultimi tempi. L’attaccante argentino infatti, nei giorni scorsi è stato privato dall’Inter della fascia di capitano, una decisione che ha fatto molto discutere, che ha scatenato un vortice di polemiche e che rischia di lasciare dietro di se strascichi fino a pochissimo tempo fa nemmeno immaginabili.

Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, nel corso della trasmissione televisiva Tiki Taka, ha fatto il punto sulla situazione.

“Qualcuno potrebbe dire che a Mauro gli hanno tolto un braccio, in realtà secondo me gli hanno tolto una gamba. Lui ha sempre giocato con orgoglio per l’Inter, non ha mai pensato al denaro. Se così non fosse, avrebbe reagito in un altro modo. Ha portato la fascia con orgoglio, ha fatto tutto per onorarla. Lui tiene alla maglia dell’Inter. Se ho mai avuto avvisaglie? Mai avrei pensato ad una cosa del genere. A me non ha mai detto nulla nessuno, nemmeno nel corso di riunioni con i dirigenti. Sono sempre in contatto con tutti all’Inter, ma l’ho saputo via Twitter”.

In occasione della sfida con la Sampdoria, Icardi è tornato a San Siro per seguire i suoi compagni.

“Non abbiamo mai avuto dubbi sull’andare allo stadio, io ci vado sempre come moglie del capitano. Ci vado anche come mamma, ma avevo dei dubbi perché ho la bambina con la varicella. Mauro mi ha chiesto di andare con lui, c’era anche il padre”.

Wanda Nara nei giorni scorsi è stata vittima di un episodio da condannare, che raccontato nei dettagli.

“Stavo accompagnando mio figlio alla partita, io non volevo che si sapesse nulla, ma quando fai una denuncia poi le cose vengono fuori. Non ho avvertito Mauro perché dormiva visto che aveva l’allenamento il pomeriggio. Io qui non ho nessuno, è l’Inter la mia famiglia ed ho chiamato loro. Marotta mi ha contattato poco dopo e abbiamo sistemato tutto. Mi hanno aiutato”.

Nell’ultima settimana si è parlato anche di possibili malumori dello spogliatoio legati ad alcune uscite di Wanda Nara.

“Questo è quello che dicono i giornali, a me però nessuno ha mai detto nulla di persona e anche a Mauro non è stato detto niente. Troppi post social? La nostra è una famiglia interista, Icardi ha segnato 120 goal con questa squadra, l’ha portata avanti quando non c’erano obiettivi”.

La volontà di Icardi non è quella di lasciare la squadra.

“Per noi l’Inter è una famiglia, io non voglio andarmene da qui”.

Massimo Moratti, ha criticato la decisione del club ed ha usato parole al miele per Icardi, Wanda Nara, visibilmente emozionata, ha ringraziato l'ex presidente dell'Inter.

“Ci siamo parlati, l’ho ringraziato per le sue parole con un messaggio. Mauro in quel momento era veramente giù, gli ho chiesto una mano per farlo giocare. Vogliamo risolvere questa situazione”.

Icardi sarà adesso chiamato a trasformare i fischi in applausi.

“La gente capisce quello che vuole capire, io non ho mai chiesto un rinnovo per Icardi, ma questo è un mondo complicato per una donna. Mauro ha una virtù, è una persona sincera e non vogliamo lasciare l’Inter. Non si aspettava tutto questo”.

Nel corso dell’intervista a Wanda Nara, è intervenuto anche Beppe Marotta ed ha usato parole distensive.

“Dobbiamo stemperare la tensione, dobbiamo ridare serenità a Wanda e Mauro. Il nostro non è stato un provvedimento disciplinare, ma a volte i capi famiglia devono fare delle scelte anche contro voglia per far crescere i propri figli. Mauro ha 25 anni, ha tempo per crescere. Sono stato io a spiegarli il perché della nostra scelta e a Wanda vorrei solo far capire che noi lavoriamo per il bene dell’Inter. E’ stata una decisione presa a malincuore, ma giusta. Presto ci vedremo con Wanda, ho preso un impegno con lei. Le presenteremo una proposta contrattuale e poi sarà lei ad accettarla o meno. Sono cose che non hanno nulla a che fare con la fascia, il nostro interlocutore ufficiale resta Mauro Icardi”.

Wanda Nara ha risposto alle parole di Marotta, confermando il massimo impegno di Icardi.