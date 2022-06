Vlahovic: "Onorato di indossare la maglia della Juventus, mi identifico con il suo DNA"

L'attaccante bianconero alla stampa britannica: " La personalità della Juventus coincide con la mia personalità, era quello che stavo cercando".

Dusan Vlahovic, bomber con il pensiero fisso della Juventus. In un' intervista rilasciata al quotidiano britannico The Telegraph, l'attaccante ha svelato la sua decisione di trasferirsi in bianconero.

"Avevo solo un club in mente perché la Juventus è la Juventus. Non c’è altro da dire. E ora mi sento onorato di ricevere questa maglia. È incredibile ogni volta che la indosso. Mi identifico decisamente con il loro DNA. La personalità della Juventus coincide con la mia personalità. Quando vieni qui non ti arrendi mai, combatti tutto il tempo, fai i sacrifici. Questo era sicuramente quello che stavo cercando.

L'approdo in una grande piazza non sembra rappresentare un grosso problema per il serbo, che afferma di esaltarsi in una situazione di pressione.

"Mi piace la pressione. Mi piacciono le grandi aspettative perché mi piace il tipo di adrenalina che provocano. Non ho mai davvero sofferto troppo per la pressione. Forse quando ero più giovane ma non ora e tra 10 anni probabilmente mi sentirò ancora meglio. Non mi interessa molto quando le persone parlano di pressione”.

Il calcio, più che una passione, per Vlahovic è una vera e propria ossessione, con ogni allenamento volto a migliorare.

"Io non voglio mai riposarmi. Sono concentrato 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana. A casa guardo partite di calcio. Mi diverto, ma le sfrutto anche per imparare e migliorare. Noti le cose, ti metti nei panni altrui e dici: "avrei fatto questo o quello". Poi mi piace passare il tempo con la famiglia e con gli amici. Non mi piacciono i video games e non sono bravo. Preferisco andare a camminare. In passato avevo tempo per leggere, ora no. Sono completamente dedicato al calcio e, per me, è solo l'inizio del percorso. Il meglio deve ancora venire".