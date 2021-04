Villarreal-Arsenal dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Villarreal e l'Arsenal si sfidano in semifinale di Europa League, la gara d'andata è in spagna: formazioni e dove vederla in tv e streaming.

VILLARREAL-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Villarreal-Arsenal

Villarreal-Arsenal Data: 29 aprile 2021

29 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport (canale 253 satellite)

Sky Sport (canale 253 satellite) Streaming: Sky Go, Now Tv

Da una parte la Roma e il Manchester United, dall'altra il Villarreal e l'Arsenal. L'Europa League entra sempre più nel vivo, si giocano le semifinali. Dopo la sconfitta in finale di due anni fa, i Gunners puntano a tornare all'ultimo atto e prendersi la vendetta. Con vista sulla Champions League 2021/22 in caso di vittoria.

I londinesi dovranno vedersela con il Villarreal dello specialista Unai Emery, che ha già vinto il torneo tre volte consecutive col Siviglia e ci è andato vicino anche con l'Arsenal nel 2019. Vivrà una doppia sfida da grandissimo ex, con il dente un po' avvelenato dopo l'esonero del 2019 e la sostituzione proprio con Mikel Arteta, che oggi siede sulla panchina che era stata sua.

Storie di incroci e di passato. Il Villarreal torna in una semifinale europea dopo il 2006, quando era arrivato fino a quella di Champions League. A interrompere il sogno proprio l'Arsenal e un rigore parato da Lehmann a Riquelme rimasto nella memoria collettiva. Ora c'è fame di vendetta per Gerard Moreno e compagni.

Il Submarino Amarillo viene da due sconfitte consecutive contro Alavés e Barcellona, ma in Europa ha già vinto tutte le sfide giocate fin qui nella fase a eliminazione diretta, facendo fuori Salisburgo, Dynamo Kiev e Dinamo Zagabria. L'Arsenal invece ha eliminato Benfica, Olympiacos e Slavia Praga.

Tutto ciò che dovete sapere su Villarreal-Arsenal lo trovate qui: dalle ultime sulle formazioni fino a dove poter vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO VILLARREAL-ARSENAL

Villarreal-Arsenal, semifinale d'andata dell'Europa League 2020/21, si giocherà all'Estadio della Ceramica il 29 aprile 2021, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.00. La semifinale si giocherà all'Emirates Stadium il prossimo 6 maggio.

Come del resto tutta l'Europa League, anche Villarreal-Arsenal sarà trasmessa in tv da Sky. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 253 del satellite). La sfida sarà disponibile anche all'interno di Diretta Gol, su Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251).

Villarreal-Arsenal sarà visibile in diretta streaming live grazie a Sky Go, la piattaforma che Sky offre a tutti i propri abbonati inclusa nel prezzo. Scaricando l'app su smartphone, tablet, pc o notebook, si potrà seguire la semifinale di Europa League live.

L’alternativa è invece Now Tv: collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti saranno i passaggi da seguire per poter vedere il match.

Potrete seguire Villarreal-Arsenal in ogni momento su Goal, grazie alla nostra diretta testuale. Vi accompagneremo durante il match con il racconto delle azioni salienti fino al triplice fischio finale.

Non sono previste sorprese nell'undici di Emery, che dovrebbe confermare gran parte dell'undici tipo visto anche domenica contro il Barcellona. Paco Alcacer e Gerard Moreno in netto vantaggio su Bacca davanti, Chukwueze e Trigueros esterni con Capoue e Parejo in mezzo. Pedraza più di Moreno a sinistra, con Foyth, Pau Torres e Albiol a completare la linea davanti ad Asenjo.

Difficile il recupero al 100% di Aubameyang dopo la malaria, possibile che si riveda Lacazette, supportato da Saka, Smith-Rowe e Martinelli. In caso di forfait anche del numero 9, il brasiliano in attacco con Pepé sulla trequarti. Torna anche Odegaard per la panchina. Ceballos e Thomas in mediana, con Xhaka ormai stabilmente terzino sinistro in assenza di Tierney. Gabriel con Holding in mezzo, a destra più Bellerin di Cedric. Fiducia a Leno in porta.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Alcacer.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Xhaka; Thomas, Ceballos; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Lacazette.