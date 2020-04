Vieri e Di Biagio sulla fuga dal ritiro: "Cuper voleva coprire tutto dicendo che avevamo la febbre"

In diretta su Instagram, Vieri e Di Biagio svelano i particolari dell'aneddoto sulla fuga del ritiro da Appiano: "Dissero cazzate, andammo a casa".

Christian Vieri e Luigi Di Biagio, grandi amici ed ex compagni di squadra ai tempi dell' , oltre che nella Nazionale, danno spettacolo in diretta su Instagram.

I due fanno divertire gli spettatori soprattutto durante il racconto di un aneddoto in particolare: la famosa fuga dal ritiro di Appiano ai tempi dell'Inter. Cominciano Vieri a stuzzicare l'amico.

"Tu mi hai fatto andare via dal ritiro, ti rendi conto o no?"

Ma Di Biagio comincia a parlare e rivela tutto, mentre i due sbottano a ridere su questi ricordi.

"Si certo, tu per quattro anni ogni sabato sera mi dicevi 'andiamo via che fa caldo'. E io ti dicevo di stare calmo, di stare buono, ero l'unico che ti controllava. Quel sabato sera, avevo caldo io, e per la prima volta ti dissi 'Bobo andiamo'. Appena siamo arrivati a casa, in pigiama, il portiere ci guarda e dice 'questi sono scemi'."

Vieri sottolinea che accompagnò l'amico a casa, e non andarono in discoteca come si disse ai tempi.

"Io ti ho lasciato a casa e me ne sono andato a casa mia. E invece poi uscì la notizia che eravamo andati tutta la notte in giro, in discoteca. Tutte cazzate".

E Di Biagio infine svela anche la risposta di Cuper alla loro fuga.