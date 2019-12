Vidal all'Inter, le condizioni del Barcellona: prestito solo con obbligo

Il Barcellona detta le condizioni per lasciar partire Arturo Vidal, che piace all'Inter: prestito solo con obbligo di riscatto a 20-25 milioni.

Il rapporto tra Arturo Vidal e il sembra essere sempre più complicato. Negli scorsi giorni il cileno non aveva preso bene la notizia della sua esclusione dall'undici titolare del Clásico, scavalcato anche da Sergi Roberto, con assenti Arthur e Busquets. E le voci di cessione hanno nuovamente preso piede.

Contro il alla fine Vidal è entrato in campo al 55' al posto di Semedo senza lasciare il segno, in una partita insolitamente finita 0-0. La panchina iniziale non è stata però un segnale per lui incoraggiante e secondo la 'Gazzetta dello Sport' potrebbe mettere più di un dubbio sul futuro blaugrana dello stesso giocatore. Con l' alla finestra.

Il Barcellona per venderlo avrebbe già dettato le condizioni. La necessità di fare cassa per questioni di bilancio spinge i blaugrana a chiedere non meno di 20-25 milioni di euro, con soltanto due formule possibili: cessione a titolo definitivo a gennaio o prestito con obbligo di riscatto a giugno.

L'Inter, principale pretendente all'ex , e Bayer, vorrebbe invece soltanto un prestito senza obbligo. Un'altra complicazione potrebbe essere la possibile partena di Aleña verso il Betis: il giovane può andare in prestito e Valverde rischia di ritrovarsi senza centrocampisti.