Versailles a luci spente: in semifinale di Coppa ma senza fari allo stadio

Il calcio e la storia si intersecano spesso. Una dimostrazione ulteriore ci arriva dalla Francia, dove in questa stagione si sta assistendo a qualcosa di incredibile.

Il Versailles, squadra di National 2 (la Quarta Divisione francese) è riuscito ad approdare alla semifinale di Coppa di Francia.

Il piccolo club della cittadina famosa per la Reggia, ha eliminato il Bergerac ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari.

La vera difficoltà per il Versailles arriva però adesso e non solo per il pronostico sul campo. La squadra infatti gioca le sue gare interne allo Stade Montbauron, dalla capienza di 7.500 spettatori ma privo di un impianto di illuminazione.

L'articolo prosegue qui sotto

La "colpa" è di Luigi XIV, il celebre "Re Sole". Lo stadio sorge a 1,5 chilometri dalla reggia patrimonio Unesco, ed è dunque vietato costruire in quel raggio edifici, tralicci o gru più alti dell'ex residenza regale.

L'impianto non è dunque omologato per i match in notturna e questo rappresenterebbe un problema anche in caso di promozione in National 1.

Come riferisce Archistadia, il Comune della cittadina sta lavorando per trovare una soluzione per i prossimi anni. Resta comunque probabile che l'incontro si disputerà a Parigi.