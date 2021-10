Stop di un mese per Verratti: salta Italia-Svizzera

Il centrocampista del PSG non potrà giocare la decisiva gara in maglia azzurra per accedere ai Mondiali 2022.

Marco Verratti non giocherà Italia-Svizzera. Il centrocampista azzurro, titolare di Mancini e Campione d'Europa la scorsa estate, rimarrà infatti fuori un mese in seguito all'infortunio accusato nel Classique di Ligue 1 contro l'Olympique Marsiglia giocato la scorsa domenica.

Lesione profonda dei muscoli obliqui dell'anca sinistra, infortunio più grave del previsto per il centrocampista del PSG: Verratti sarà costretto a rimanere lontano dai campi almeno quattro settimane, come confermato dalla società transalpina in una nota ufficiale.

Verratti era stato sostituito alla fine del primo tempo nel match contro l'OM e non sarà in campo per la gara contro la Svizzera, così come per quella contro l'Irlanda del Nord: le ultime due partite del girone che decideranno il destino dell'Italia.

La Nazionale azzurra giocherà il 12 novembre all'Olimpico di Roma contro la Svizzera, dunque chiuderà il girone il 15 dello stesso mese a Belfast contro l'Irlanda del Nord, quando il team elvetico ospiterà la Bulgaria in casa, in quel di Lucerna.

Senza Verratti, possibile nuovo trio a centrocampo per Mancini, come già visto agli Europei itineranti: Locatelli insieme a Jorginho e Barella per sfidare Irlanda del Nord e specialmente Svizzera, attualmente appaiata in testa al girone C insieme all'Italia.