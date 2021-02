Verona-Parma: niente goal a Dimarco, l'1-1 è autorete di Grassi

Diagonale di Dimarco, deviazione di Grassi e pareggio del Verona col Parma: l'1-1 dell'Hellas è autogoal del centrocampista ducale.

Si chiude con Verona-Parma il 22esimo turno di Serie A. Una gara importante per i tifosi delle due squadre, con obiettivi ben diversi (Europa League per i primi, salvezza per i secondi). Essenziale anche per tutti i fanta-allenatori e i diretti interessati nel pareggio dei padroni di casa.

Dopo il goal su rigore di Kucka, infatti, il Verona è riuscito a trovare il goal del momentaneo 1-1 con il diagonale dell'esterno di Juric, Dimarco, che ha deviato verso la porta di Sepe il cross di Lasagna, nuovo arrivato titolare in avanti al posto di Kalinic.

#VeronaParma CAMBIO DI DECISIONE DELLA LEGA SERIE A: il gol del pari del Verona è autogol di #Grassi e non gol di #Dimarco #votiliveFANTACALCIO ► https://t.co/BsybTDMK8p pic.twitter.com/OpYJtOqYm3 — Fantacalcio (@Fantacalcio) February 15, 2021

La conclusione di Dimarco è stata deviata da Grassi, interno del Parma, lasciando così senza scampo il compagno di squadra Sepe. Inizialmente il goal era stato assegnato a Dimarco, ma la Lega di Serie A e Fantacalcio.it hanno dato l'autorete al giocatore gialloblù lasciando a bocca asciutta l'esterno degli scaligeri.

Per Dimarco tre goal e tre assist in questa prima parte di stagione, decisamente la sua migliore annata in carriera: l'unico altro centro prima del 2020/2021 era stato messo a segno nel famoso match tra il Parma, dove militava nel 2018/2019, e la sua ex Inter.

Grassi invece conta la prima autorete della sua carriera, decisamente altalenante fin qui: il centrocampista classe 1995 non è riuscito a confermarsi dopo il grande esordio con l'Atalanta, senza riuscire ad esordire con il Napoli, che aveva acquistato il suo cartellino nel 2015: serie infinita di prestiti e cessione definitiva ai gialloblù lo scorso anno.