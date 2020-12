Verona-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona sfida il Cagliari nel lunch match della 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 6 dicembre 2020

6 dicembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Verona di Ivan Juric sfida il Cagliari di Eusebio Di Francesco nel lunch match della 10ª giornata di . Gli scaligeri sono settimi in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i rossoblù si trovano al 12° posto a quota 11 punti, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 k.o.

Le due squadre si sono affrontate recentemente nel Quarto turno di Coppa : la sfida della Sardegna Arena ha visto prevalere il Cagliari, vittorioso 2-1 alla Sardegna Arena. In campionato invece nei 15 precedenti i gialloblù sono in netto vantaggio con 9 successi, 5 pareggi e appena una vittoria per i rossoblù. Quest'ultima risale al 1972, quando i sardi si imposero 2-0 con un'autorete del portiere veronese Colombo e un goal di Riva.

Il Verona ha vinto tutte le ultime 5 sfide casalinghe in campionato contro i rossoblù: i sardi non fanno punti a Verona dal 29 settembre 1996 (2-2 in quell'occasione). Gli scaligeri (10 punti) dopo il (11) sono la squadra che ha ottenuto più punti interni in questa Serie A, mentre gli isolani assieme a e sono la squadra che ha perso più partite in trasferta dallo scorso luglio (6 su 10 totali).

I rossoblù sono tuttavia la squadra che ha ottenuto più punti da situazioni di svantaggio (7 su 11, il 64%). Il Verona è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, il Cagliari ha riportato invece 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nei precedenti quattro impegni.

Antonin Barak è il marcatore più prolifico del Verona con 3 goal segnati, il brasiliano João Pedro è il bomber rossoblù con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-CAGLIARI

Verona-Cagliari si giocherà la mattina di domenica 6 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, è in programma per le ore 12.30. Sarà il 31° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta il lunch match della 10ª giornata di Serie A, Verona-Cagliari. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Xbox o PlayStation 4/5.

Verona-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

La partita Verona-Cagliari sarà visibile attraverso DAZN anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nella prima ipotesi bisognerà scaricare la app, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nella seconda sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Alla fine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire il lunch matchanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Juric ritrova Ceccherini e Lovato in difesa, possibile anche il recupero di Magnani. Faraoni e Dimarco presidieranno come d'abitudine le due fasce, mentre Tameze e Miguel Veloso saranno i due interni di centrocampo. Davanti Barak e Zaccagni agiranno sulla trequarti per ispirare l'unica punta, che potrebbe essere Di Carmine, favorito su Favilli.

Tanti problemi per Di Francesco, legati alle molteplici positività al Covid-19 nella rosa, con i vari Godin, Nandez, Pereiro, Simeone e Ounas indisponibili, nonché all'infortunio di Klavan. In porta giocherà Cragno, davanti a lui spazio a Faragò a destra, col recuperato Lykogiannis a sinistra e Walukiewicz e Pisacane coppia centrale. In mediana abituale tandem composto da Marin e Rog. Sulla trequarti sarà avanzato Zappa accanto a João Pedro e Sottil. Di punta agirà Pavoletti, sbloccatosi contro lo e favorito su Cerri.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Waluwiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.