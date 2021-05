Verona-Bologna, le probabili formazioni: Zaccagni alle spalle di Kalinic

Allo Stadio Bentegodi, Verona e Bologna chiudono la 37ª giornata di Serie A. Juric con Zaccagni alle spalle di Kalinic. Mihajlovic lancia Vignato.

Il monday night tra Verona e Bologna chiude il 37° turno di Serie A. Allo Stadio Bentegodi di Verona si sfidano rispettivamente la decima e l'undicesima forza del torneo. Una sfida senza obiettivi, dunque, tra due formazioni che viaggiano - ormai da settimane - sulle ali della tranquillità.

Juric sembra intenzionato a riproporre l'undici tipo strutturato sulla base del 3-4-2-1. In porta nuovamente spazio a Pandur, mentre in difesa dovrebbe essere confermato il terzetto composto da Ceccherini, Gunter e Dimarco.

A centrocampo Tameze e Ilic a comporre la cerniera, lavoro sulle corsie laterali affidato a Faraoni e Lazovic. Davanti scelto Kalinic come riferimento avanzato: alle sue spalle agiranno Barak e Zaccagni.

Mihajlovic risponde seguendo i dettami del 4-2-3-1. Antov e Soumaoro coppia centrale a protezione di Ravaglia in porta. Tomiyasu e Dijks le scelte nel ruolo di terzino. Centrocampo a due con Soriano chiamato a fare coppia con Schouten. In attacco c'è Palacio pronto ad essere innescato da Orsolini largo a destra, Barrow a sinistra e Vignato tra le linee. Svanberg out per un problema alla spalla.

VERONA-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.