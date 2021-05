Verona-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita il Bologna nel posticipo del 37° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Già salve da tempo, e senza la possibilità di migliorare in maniera sensibile la propria classifica, Verona e Bologna si sfidano nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A con il mirino già indirizzato verso le vacanze.

Il Verona è clamorosamente crollato in questo finale di campionato, perdendo 5 partite nelle ultime 7 giornate e pareggiando le altre 2. L'ultimo ko, la formazione di Juric lo ha rimediato nel posticipo del turno infrasettimanale contro il derelitto Crotone.

Non sta molto meglio il Bologna, che ha racimolato 2 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 5 partite di campionato. I rossoblù di Mihajlovic sono reduci dal brutto ko casalingo rimediato mercoledì contro il Genoa.

All'andata, giocata al Dall'Ara il 16 gennaio, il Bologna si è imposto per 1-0 sul Verona: decisivo un calcio di rigore messo a segno dopo 19 minuti da Riccardo Orsolini.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO VERONA-BOLOGNA

Verona-Bologna, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A, è in programma in posticipo nella serata di lunedì 17 maggio 2021. Si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona, con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Inizialmente esisteva anche la possibilità, nel caso il Chievo avesse raggiunto le semifinali dei playoff di Serie B, che Verona-Bologna si giocasse il giorno dopo, martedì 18 maggio, alle ore 18.30: i clivensi sono stati però eliminati dal Venezia dopo i tempi supplementari.

DOVE VEDERE VERONA-BOLOGNA IN TV

Verona-Bologna, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport, che in questa stagione detiene i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A.

Il match tra la formazione scaligera e quella felsinea, in particolare, sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

Sarà possibile seguire il posticipo tra Verona e Bologna anche in streaming: Sky mette infatti a disposizione dei propri abbonati l'applicazione gratuita Sky Go, facilmente scaricabile e utilizzabile sul proprio pc, tablet o smartphone.

Chi non potesse seguire Verona-Bologna né in tv né in streaming potrà farlo tramite la diretta scritta di Goal: come in occasione di ogni partita di campionato, vi racconteremo azione per azione il match tra la formazione di Juric (squalificato, in panchina ci sarà il suo vice Matteo Paro) e quella di Sinisa Mihajlovic.

Consueto 3-4-2-1 per il Verona e consueto nodo da sciogliere in attacco: al momento Kalinic è ancora favorito su Lasagna. Alle sue spalle potrebbe esserci Barak assieme a Zaccagni, con Ilic in mezzo al campo con Tameze e Salcedo inizialmente in panchina. Probabile che torni titolare Faraoni. In difesa, Ceccherini, Gunter e Dimarco se la giocano con Dawidowicz e Magnani. Tra i pali Pandur.

4-2-3-1 per il Bologna, che in attacco dovrebbe schierare Palacio: c'è però anche la possibilità che a fare la prima punta sia Barrow, con l'inserimento a sinistra di Sansone. Difesa a 4 davanti a uno tra Ravaglia e Skorupski (ballottaggio aperto), con Tomiyasu, Antov, Soumaoro e Dijks. In mezzo al campo Schouten con Soriano: Svanberg è invece in dubbio per una contusione a una spalla. Orsolini favorito su Skov Olsen, possibile chance per Vignato.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.