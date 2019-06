Venezuela-Argentina dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Venezuela e Argentina si sfidano per i quarti di finale della Copa America: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

e per un 'posto al sole'. La Copa America, dopo la fase a gironi, entra nel suo momento più avvincente con i quarti di finale dove l'Albiceleste punta a far parte delle prime 4 del torneo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Messi e soci si sono guadagnati il passaggio del turno non senza fatica, qualificandosi come secondi del Gruppo B alle spalle della a quota 4 punti frutto del pareggio col e del successo sul . Ko, invece, con i 'Cafeteros'.

Il Venezuela, di contro, è approdato ai quarti della Copa America chiudendo al secondo posto del Gruppo A dietro il senza mai perdere: vittoria con la e pari contro Seleçao e Perù.

Tutto su Venezuela-Argentina: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

VENEZUELA-ARGENTINA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Venezuela-Argentina DATA 28 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Maracanà, Rio de Janeiro ARBITRO Wilmar Roldan TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO VENEZUELA-ARGENTINA

La sfida tra Venezuela e Argentina si gioca venerdì 28 giugno 2019 allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro: fischio d'inizio previsto alle 21 italiane.

Venezuela-Argentina, valida per i quarti di finale della Copa America, non godrà di copertura televisiva ma sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva della competizione.

La gara tra Venezuela e Argentina, come detto, sarà visibile in streaming su DAZN: ci si potrà collegare al sito tramite PC o le smart compatibili, smartphone o tablet utilizzando l'apposita app. In alternativa, basterà collegare un decoder Sky Q o una console Xbox One o Playstation 4 alla tv oppure utilizzare Amazone Fire Tv Stick o Google Chromecast.

VENEZUELA (4-3-2-1): Farinez; Rosales, Hernandez, Chancellor, Mago; Moreno, Rincon, Herrera; Murillo, Machis; Rondon.

ARGENTINA (4-3-1-2): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Acuna, Paredes; Messi; Aguero, Lautaro Martinez.