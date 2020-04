Vardy e il no all'Arsenal: "Era fatta con lui e col Leicester"

Dick Law, ex dirigente dell'Arsenal, ricorda il mancato affare del 2016: "Vardy fece marcia indietro". 5 anni prima, i Gunners avevano sfiorato Mata.

Ricordate l'impensabile titolo di Premier League vinto dal nel 2016? Impossibile dimenticarlo. E ricordate anche che, nelle settimane successive all'impresa, Jamie Vardy stava per lasciare le Foxes per trasferirsi all' ? Questo, forse, qualcuno se l'era scordato.

A rinfrescare la memoria in un'intervista al 'The ' è Dick Law, ex dirigente dell'Arsenal che ha lasciato il club nel 2018. Pochi fronzoli: Vardy era praticamente un giocatore dei Gunners.

"Era tutto fatto con il Leicester ed era tutto fatto anche con lui. Jamie è venuto assieme alla moglie Rebekah, si è seduto davanti a Wenger... e poi ha fatto marcia indietro. Mentre stava tornando a Leicester mi ha chiamato dicendomi che voleva prendersi una notte di riflessione. E a quel punto capisci già che è una brutta notizia".

E infatti, come da (nefasta) previsione di Law, il trasferimento di Vardy all'Arsenal non si concretizzò. Il centravanti inglese non se la sentì di lasciare il Leicester e decise così di rimanere alle Foxes, di cui è tuttora il principale giocatore.

Un altro elemento di spicco a un passo dall'arrivo all'Arsenal? Juan Mata, oggi al . Estate 2011, quella del passaggio dal a Londra. Non per vestire non la maglia dei Gunners, bensì quella del . Ancora Law: