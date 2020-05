Vanheusden può tornare in Italia: piace ad Atalanta e Sampdoria

Atalanta e Sampdoria sulle tracce di Zinho Vanheusden, promettente difensore dello Standard Liegi: l'Inter però vanta un diritto di riacquisto.

Un inizio di carriera fatto di promesse e speranze, quelle dell' che in lui vedeva il difensore del futuro: qualche infortunio di troppo si è messo però sulla strada di Zinho Vanheusden, ceduto l'estate scorsa a titolo definitivo allo Standard Liegi che per lui ha sborsato 12 milioni (acquisto più costoso della storia del club).

In nerazzurro il talento belga non è mai riuscito ad esordire in gare ufficiali con la prima squadra, ma quantomeno si è tolto la soddisfazione di vincere un campionato e una Coppa con la formazione Primavera che lo ha fatto conoscere meglio agli addetti ai lavori.

Il suo futuro potrebbe essere messo in seria discussione dalla grave situazione che sta attraversando lo Standard Liegi: il club naviga in cattive acque economiche e solo con uno sforzo immane è riuscito ad ottenere la licenza per la partecipazione al prossimo campionato, arraffata per il rotto della cuffia.

Uno scenario che potrebbe fare da preludio ad una cessione di Vanheusden, possibile agnello sacrificale per rimpinguare le casse societarie: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l' è estremamente interessata e da tempo sensibile ai talenti belgi, oltre alla .

Entrambe contano di strappare uno sconto sul cartellino ma dovranno fare i conti con l'Inter che vanta un diritto di opzione per il riacquisto: a parità di offerte, infatti, quella del 'Biscione' avrebbe la precedenza grazie ad una sorta di accordo morale stipulato in precedenza.

Possibile che lo Standard Liegi sia costretto ad accontentarsi di una cifra inferiore a 12 milioni, il che rappresenterebbe un vero affare per le pretendenti: soprattutto se l'etichetta di 'nuovo Kompany' sarà confermata nei mesi a venire.