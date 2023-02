Una Juve 'di misura': 55ª vittoria per 1-0 con Allegri in panchina

Allegri ribadisce il proprio trend: su 236 vittorie da tecnico bianconero, 55 sono maturate con il risultato di 1-0.

Dopo lo show sul campo della Salernitana, la Juventus centra la seconda vittoria consecutiva in campionato regolando 1-0 la Fiorentina all'Allianz Stadium.

A risolvere il match di Torino ci ha pensato Adrien Rabiot, uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri. Il colpo di testa del francese, parato oltre la linea da Terracciano e successivamente convalidato dalla Goal Line Technology, ha spianato la strada verso la tredicesima vittoria in campionato di Madama.

Tre punti buoni per il morale e, soprattutto, per una classifica fortemente condizionata dai 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze. I bianconeri, infatti, hanno totalizzato 44 punti sul campo che li proietterebbero virtualmente al secondo posto, ma la sanzione inflitta dalla Giustizia Sportiva costringe la formazione zebrata a navigare a centro classifica.

In attesa dell'esito del ricorso al CONI che, sulla carta, potrebbe nuovamente rimodulare la classifica juventina, Allegri bada al sodo e aggiunge un altro mattoncino all'operazione risalita.

Contro i viola è arrivato l'ennesima vittoria di misura, o per dirla proprio alla Allegri, di 'corto muso'. Un 1-0 diventato ormai un marchio di fabbrica del tecnico livornese che, su questo aspetto, ha sempre diviso critica e tifosi, contrapponendo i cultori del pragmatismo a quelli che in campo, oltre al risultato, vorrebbero vedere qualcosa di diverso.

Da quando allena la Juventus, Allegri si è seduto sulla panchina bianconera in 353 gare ufficiali, ottenendo 236 vittorie.

Di questi 236 successi, 55 sono maturati con il minimo sindacale che serve per vincere, ossia la vittoria per 1-0. Per una percentuale che tocca il 23%.

Soltanto in questa stagione, la Juventus ne ha 'infilati' 7: contro Torino, Lecce, Verona, Cremonese, Udinese, Fiorentina e Lazio in Coppa Italia. Un marchio di fabbrica, appunto.