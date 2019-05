Ultima giornata Serie A: le partite trasmesse da SKY e DAZN

DAZN trasmetterà la sfida tra SPAL e Milan, l'ultima di Allegri sulla panchina della Juventus sul campo della Sampdoria e Frosinone-Chievo.

Ultima giornata del campionato di 2018-2019: la lotta salvezza è ancora nel vivo e coinvolge tre squadre, mentre la corsa per l'Europa tiene col fiato sospeso , , e, seppur con pochissime speranze, anche la .



La contemporaneità, come di consueto, è stata garantita alle squadre in lotta per lo stesso obiettivo: l'incrocio tra Inter ed , però, impone che sia la corsa Champions che la corsa salvezza vadano in scena allo stesso orario, vale a dire domenica alle 20.30

DAZN trasmetterà la sfida tra e Milan, che - nel caso in cui i rossoneri ricevano buone notizie dagli altri campi - potrebbe coincidere col ritorno in Champions dei rossoneri.



In diretta su DAZN anche l'anticipo tra e , che saluteranno la Serie A in uno scontro tra club già retrocessi, e l'ultima assoluta alla di Massimiliano Allegri che, domenica alle 18, scenderà in campo contro la .





Questo il programma completo:



SABATO 25 MAGGIO



Frosinone-Chievo ore 18.00 DAZN

DOMENICA 26 MAGGIO



- ore 15.00 - SKY

Sampdoria-Juventus ore 18.00 - DAZN

Atalanta- ore 20.30 - SKY

- ore 20.30 - SKY*

- ore 20.30 - SKY

-Udinese ore 20.30 - SKY

Inter-Empoli ore 20.30 - SKY

SPAL-Milan ore 20.30 - DAZN

Roma- ore 20.30 - SKY



* Qualora non fosse necessaria la contemporaneità (cioè se il Bologna raccoglierà almeno un punto nella gara di oggi contro la Lazio, il match sarebbe anticipato a sabato alle 20.30)