UFL, il nuovo gioco di calcio: data uscita, trailer, console e gameplay

Tutto su UFL, il nuovo gioco di calcio che si prepara a duellare con FIFA e PES. Di cosa si tratta e quando uscirà in Italia.

Che cos'è UFL? Sarù gratis? Quando esce in Italia? Tutte le risposte sul nuovo gioco di simulazione calcistica annunciato in imminente uscita.

COSA E' UFL

Si tratta di un nuovo gioco di calcio ideato dallo sviluppatore Strikerz Inc basato sul motore grafico Unreal Engine. L'obiettivo sarà fare concorrenza a FIFA e PES (da quest'anno eFootball) con un sistema 'free to play' e 'fair to play', come spiegato da Eugene Nashilov, CEO di Strikerz Inc.

"Siamo tifosi di calcio e giocatori appassionati, abbiamo giocato ai videogiochi di calcio per anni e sappiamo esattamente cosa la gente vuole vedere in un simulatore di calcio. Vogliamo reinventare i videogiochi di calcio da zero, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un'esperienza rivoluzionaria, emozionante e giusta da giocare".

UFL GRATIS

UFL sarà completamente gratis e quasi esclusivamente online. Il motto 'far to play' tende a sottolineare come il gioco non sarà 'pay to win' come FIFA (con la modalità Ultimate Team basata sull'acquisto dei pacchetti) ma più meritocratico, con un sistema che andrà a premiare l'abilità dei giocatori.

"Il gioco sarà disponibile gratuitamente e aggiungeremo regolarmente nuove caratteristiche e aggiornamenti senza pagamenti obbligatori o tasse annuali. Il gioco è progettato per essere un'esperienza di gioco equa che implica un approccio skill-first e zero opzioni pay-to-win".

DATA USCITA UFL

Quando uscirà UFL? Non esiste ancora una data precisa per l'uscita in Italia, ma il gioco è stato presentato al Gamescom 2021 ed è probabile che tra fine anno e inizio 2022 ne sapremo di più.

“l nuovo videogioco sarà disponibile per tutte le principali console, la data di pubblicazione sarà annunciata presto“.

TRAILER UFL

GAMEPLAY UFL

Le prime immagini mostrate tramite il trailer ufficiale non danno troppe indicazioni riguardo il gameplay di UFL. "Sarà una lega globale online di calcio dove contano soltanto le tue abilità", ha spiegato lo sviluppatore, ribadendo il concetto di 'gioco pulito' e l'idea di offrire ai giocatori una simulazione calcistica più corretta.

UFL LICENZE

Per quanto riguarda le licenze, il duopolio Ea Sports-Konami non lascia troppi spazi di manovra. Per questo motivo è assai probabile che su UFL non ci saranno campionati e squadre reali, ad eccezione dei giocatori. Strikerz Inc ha già infatti stipulato un accordo di licenza con FIFPro, che ha permesso l'inserimento all'interno del gioco di oltre 5.000 giocatori con nomi, cognomi e volti reali.

Attenzione però alla chicca del West Ham, che ha già annunciato la sua partnership con UFL, come dimostra la presenza dello Stadio Olimpico di Londra nelle prime immagini del trailer.

CONSOLE UFL

UFL sarà disponibile gratuitamente su tutte le principali console (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X) e su PC.