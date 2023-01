Santander lascia la Reggina e l'Italia: è tornato ufficialmente al Guaranì

L'ex attaccante del Bologna saluta la Serie B per tornare in Paraguay: è arrivato in Italia nel 2018 segnando 10 goal in massima serie.

All'inizio della stagione attuale, il trasferimento di Federico Santander alla Reggina sembrava poter consegnare all'attaccante, un'occasione per rilanciarsi in Italia: i numeri a gennaio, però, mostrano che spesso la realtà dei fatti è diversa e distante dalle aspettative.

Il centravanti paraguaiano è sceso in campo solo in 3 occasioni con gli amaranto di Pippo Inzaghi, tutte da subentrato e negli ultimi 10 minuti: 3 sconfitte, tra l'altro. E zero goal.

La sua avventura in Calabria è già finita: "E' tornato", recita il post del Club Guaranì che annuncia il suo ritorno in Paraguay. A casa, insomma. A titolo definitivo.

Un rientro che è stato accolto trionfalmente dalla squadra paraguaiana che lo ha visto crescere e che lo ha lanciato nella stagione 2009/10, segnata dal trasferimento in Francia, al Tolosa, anche se, per completezza, bisogna precisare che non si tratta del primo "ritorno a casa", visto quanto avvenuto nel 2013, dopo i trascorsi al Racing e al Tigre.

Per Santander finisce anche l'esperienza in Italia che durava dal 2018, quando il Bologna decise di acquistarlo dal Copenhagen, facendolo esordire in Serie A.

Con i rossoblù 10 reti in massima serie in 4 anni: 8 nella prima, quella 2018/19. E adesso una nuova-vecchia avventura a 31 anni.