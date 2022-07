Ufficiale, Gabriel Jesus all'Arsenal: è il nuovo numero 9 dei Gunners

L'Arsenal ufficializza l'arrivo dal Manchester City di Gabriel Jesus: operazione da più di 50 milioni di euro. Arteta: "Sono entusiasta".

"Nosso novo número nove", scrive l'Arsenal in portoghese. Ovvero, naturalmente, il nostro nuovo numero nove. È Gabriel Jesus, che qualche giorno dopo l'accordo raggiunto tra i due club lascia il Manchester City e diventa ufficialmente un nuovo giocatore dei Gunners.

Il trasferimento, come detto, era stato sigillato nei giorni scorsi. Tanto che il video di presentazione di Gabriel Jesus era stato spoilerato dai social network già giovedì, a dimostrazione del fatto che non mancava che l'ufficialità dell'Arsenal per la fumata bianca. E l'ufficialità, alla fine, è arrivata.

"Sono entusiasta - le parole del manager Mikel Arteta - Il club ha fatto un grandissimo lavoro prendendo un giocatore di questo calibro. Conosco Gabriel molto bene, tutto lo conosciamo molto bene considerato il successo che ha già avuto in Premier League. Questa posizione era nel nostro radar da molto tempo e ora siamo riusciti a portare a casa un giocatore che volevamo, per cui sono molto felice".

Arsenal e Manchester City non hanno comunicato l'ammontare della cifra pattuita per il trasferimento a Londra di Gabriel Jesus. La somma si aggira in ogni caso sui 45 milioni di sterline, ovvero circa 52 milioni di euro. Il brasiliano diventa così il quarto acquisto più costoso di sempre dei Gunners in coabitazione con Thomas Partey, preso nel 2020 dall'Atletico Madrid per la stessa cifra.