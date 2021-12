Ufficiale, Cioffi nuovo allenatore dell'Udinese ad interim

L'Udinese ha scelto il sostituto di Luca Gotti, esonerato ieri dalla società friulana a causa degli ultimi risultati. La panchina è stata affidata al vice dell'ex tecnico, Gabriele Cioffi, che assume l'incarico di allenatore ad interim almeno fino alla gara contro il Milan.

Cioffi, ex calciatore e idolo dei tifosi al Torino, ha iniziato la carriera da allenatore come collaboratore di Gianfranco Zola al Birmingham e ha studiato Maurizio Sarri. Dopo l'esperienza nella quarta serie inglese alla guida del Crawley, è tornato in Italia con l'Udinese che ora gli affida la panchina della prima squadra.

Non è escluso peraltro che alla fine Cioffi venga confermato fino al termine della stagione seguendo il percorso di Gotti, che da traghettatore è rimasto alla guida dell'Udinese per più di due anni.