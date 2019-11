Udinese, ufficiale l'esonero di Tudor: Di Biagio in pole

L'Udinese cambia in panchina: esonerato Tudor. Squadra momentaneamente affidata a Gotti, Di Biagio vicino a diventare il successore del croato.

Si attendeva solo il comunicato ufficiale, adesso c’è anche quello: Igor Tudor non è più l’allenatore dell’.

A confermarlo è stato lo stesso club friulano, che ha anche annunciato come la guida della squadra bianconera è stata momentaneamente affidata a Luca Gotti.

Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko.

La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento. pic.twitter.com/ru3x1Wnokw — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 1, 2019

Fatali per il tecnico croato le due sconfitte contro l' per 7-1 e contro la per 0-4 in casa nelle ultime due giornate. 11 goal subiti due partite e 10 punti in 10 giornate, frutto di 3 vittorie, 6 sconfitte e un pareggio.

La squadra friulana è in ritiro da dopo la sconfitta di Bergamo e vi rimarrrà fino alla trasferta contro il : in panchina andrà dunque Gotti, vice di Tudor, in attesa che venga scelto definitivamente il nuovo allenatore.

Tudor ha allenato l'Udinese nelle ultime 4 partite della stagione 2017/18 raggiungendo la salvezza, poi è stato richiamato lo scorso marzo e in estate è stato confermato. Fino all'esonero di oggi. Per la sua sostituzione, il nome più caldo è quello dell'ex ct dell' U21 Gigi Di Biagio.