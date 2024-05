Udinese-Napoli in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Il Napoli gioca in posticipo a Udine, dove un anno fa ha vinto il suo terzo Scudetto: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

UDINESE-NAPOLI: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Un anno dopo, il Napoli torna dove ha conquistato il terzo Scudetto della propria storia: la formazione di Francesco Calzona sfida l'Udinese nel posticipo finale della trentacinquesima giornata di Serie A.

Napoli costretto a vincere per rimanere in scia all'Europa, ormai l'unico obiettivo stagionale. Ma la gara riveste un'importanza quasi decisiva soprattutto per l'Udinese, in pienissima zona retrocessione e a fortissimo rischio.

All'andata, giocata al Maradona, il Napoli si è imposto per 4-1 sull'Udinese.

Tutte le informazioni sul posticipo Udinese-Napoli: dalla diretta tv e streaming alle formazioni.

UDINESE-NAPOLI IN DIRETTA OGGI 6 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Udinese-Napoli Competizione Serie A Data 6 maggio 2024 Orario 20:45 Stadio Bluenergy Arena (Udine)

UDINESE-NAPOLI IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI 6 MAGGIO

UDINESE-NAPOLI IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom.

UDINESE-NAPOLI: IL CONFRONTO

Sono 36 le vittorie del Napoli negli 83 precedenti in Serie A. 17 invece quelle dell'Udinese, oltre a 30 pareggi.