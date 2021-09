Pagelle Udinese-Napoli 0-4

Il Napoli trova i goal dei suoi difensori centrali Koulibaly e Rrahmani, bene anche Insigne. Nell'Udinese il peggiore è Molina, propositivo Pereyra.

KOULIBALY 7.5 - Di solito i goal li evita, stavolta si prende il lusso di farne uno da attaccante vero. Suo anche l'assist per Rrahmani.

FABIAN RUIZ 7 - La partenza in sordina è cancellata dalle intuizioni con cui propizia la seconda e la terza rete. Intelligente.

INSIGNE 7 - Osimhen gli 'toglie' una rete che probabilmente avrebbe meritato per l'impegno profuso e la qualità delle giocate. Nel finale può rifiatare.

PEREYRA 6.5 - Se vogliamo trovare una nota lieta per l'Udinese, questa risponde proprio al 'Tucu': fa ammattire la retroguardia napoletana nelle prime fasi, sullo 0-0 reclama per un rigore che Manganiello non assegna.

MOLINA 4.5 - Rispetto alle prime uscite, l'argentino rivelazione dei friulani sembra un altro giocatore: Insigne lo inganna sull'azione dello 0-1, disattento anche quando Lozano è libero di impallinare Silvestri per il definitivo 0-4.

IL TABELLINO

UDINESE-NAPOLI 0-4

Marcatori: 24' Osimhen, 35' Rrahmani, 52' Koulibaly, 84' Lozano

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5.5, Nuytinck 5.5, Samir 5; Molina 4.5 (86' Soppy sv), Arslan 5.5 (72' Samardzic 6), Walace 5.5, Pereyra 6.5 (64' Makengo 6), Stryger Larsen 5 (72' Zeegelaar 6); Pussetto 6, Deulofeu 5.5 (64' Beto 5.5). All. Gotti

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Koulibaly 7.5, Mario Rui 6.5 (86' Zanoli sv); Anguissa 6, Fabian Ruiz 7 (81' Ounas sv), Elmas 6; Politano 6.5 (71' Lozano 7), Osimhen 7 (81' Petagna sv), Insigne 7 (71' Zielinski 6). All. Spalletti

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Samir (U), Molina (U), Mario Rui (N)

Espulsi: nessuno