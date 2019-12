Udinese-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese ospita il Napoli nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti prova a lasciarsi alle spalle il momento negativo in campionato e cerca i 3 punti nella trasferta della Dacia Arena contro l' di Luca Gotti, valida per la 15ª giornata di . I partenopei sono attualmente al 7° posto in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, i friulani invece si trovano al 14° posto con e a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 8 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo spogliatoio azzurro è ancora in fermento per il 'caso multe' e servirà una vittoria convincente sul campo per poter voltare pagina e ridare serenità all'ambiente. Nei 37 precedenti giocati in Serie A in casa dei friulani prevalgono i pareggi, 17, a fronte di 13 successi dei bianconeri e di 7 affermazioni partenopee.

Il Napoli non vince in campionato da 6 turni, avendo collezionato 4 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 6 partite giocate. Solo una volta nella sua lunga carriera da allenatore il tecnico di Reggiolo ha registrato una serie più lunga di partite senza vittorie nei top 5 campionati europei, nel 1996/97 quando allenava il .

Il difensore greco Kostas Manolas, da quest'anno in forza ai partenopei, ha vinto tutte e 9 le sfide di Serie A disputate contro l'Udinese in carriera. Il polacco Arkadiusz Milik, assente per infortunio, è il miglior marcatore del Napoli con 5 reti segnate, mentre Stefano Okaka è il bomber dell'Udinese con un bottino di 3 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Napoli

Udinese-Napoli Data: 7 dicembre 2019

7 dicembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO UDINESE-NAPOLI

Udinese-Napoli si disputerà il pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 75° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo Udinese-Napoli, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà coadiuvato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibile di godersi Udinese-Napoli in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Gotti dovrebbe preferire nuovamente Nestorovski a Lasagna come partner di Okaka nel tandem d'attacco. A centrocampo sarà ancora out per infortunio Jajalo, al suo posto sarà confermato Walace nel ruolo di regista. Sulla fascia sinistra sarà spostato Stryger Larsen, visto che Sema non recupera, mentre a destra agirà uno fra Opoku e Ter Avest e in mezzo Mandragora e De Paul saranno le due mezzali. In difesa si ferma anche Samir: davanti al portiere Musso, sarà dunque Nuytinck a completare la linea a tre con Rodrigo Becão e Troost-Ekong.

Ancelotti è orientato ad affidarsi al 4-4-2, dopo aver pensato in settimana anche al 4-3-3. A comporre il tandem d'attacco si candidano Lozano e Fernando Llorente, con Mertens verso la panchina e Milik ancora indisponibile. A centrocampo Elmas e Insigne dovrebbero essere le due ali, con Fabian Ruiz e Zielinski interni, Allan ancora alle prese con il suo infortunio e Callejón che si accomoderà in panchina. Fra i pali ci sarà Meret, in difesa, con Manolas e il recuperato Koulibaly a comporre la coppia centrale, ci saranno Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Indisponibili anche Malcuit e Ghoulam.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, F. Llorente.