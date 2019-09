Udinese-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese ospita il Bologna nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Igor Tudor ospita in casa il di Sinisa Mihajlovic nella 6ª giornata di . I friulani sono in difficoltà al terz'ultimo posto in classifica con soli 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, gli emiliani hanno 8 punti, ottenuti con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 34 confronti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dell'Udinese, i padroni di casa conducono nelle statistiche con 14 vittorie, 12 pareggi e 8 successi dei rossoblù. I bianconeri d'altro canto sono la vittima preferita dell'attaccante del Bologna Mattia Destro, che ai friulani ha segnato 6 goal in carriera.

Lasagna e Rodrigo Becão sono gli autori degli unici 2 goal messi a segno dalla squadra di Tudor fino a questo momento, mentre fra i felsinei il giocatore più prolifico è Nicola Sansone con 2 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO UDINESE-BOLOGNA

La gara Udinese-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio del match, che sarà diretto dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, è previsto per le ore 15.00. Fra le due formazioni sarà il 69ª confronto in Serie A.

La sfida Udinese-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Daniele Barone, con il supporto del commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità, se lo vorranno, di seguire Udinese- in diretta sul proprio pc o su dispositivi mobili come smartphone e tablet mediante Sky Go. Nel primo caso basterà collegari alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app e successivamente avviare l'applicazione e selezionare l'evento dal palinsesto.

Tudor potrebbe cambiare in difesa, con De Maio nel terzetto davanti a Musso, e Samir avanzato a sinistra a tutta fascia al posto di Sema, destinato alla panchina. Tutto probabilmente invariato a centrocampo, dove vanno verso la conferma Jajalo in regia, Fofana e Mandragora mezzali. Tuttavia non è da escludere l'inserimento di uno tra Barak o Walace. In attacco Lasagna recupera e dovrebbe affiancare Okaka, con Nestorovski e Pussetto opzioni meno probabili. Non convocato Teodorczyk per un problema muscolare.

Qualche novità è prevista anche nel Bologna, e, pure in questo caso, riguarderà l'attacco. Dovrebbe andare in panchina infatti Rodrigo Palacio, con 'El Ropero' Santander candidato a scalzare l'argentino nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle dovrebbero agire Orsolini, Soriano e Sansone. In mediana al posto di Poli potrebbe rivedersi Dzemaili in coppia con Medel. Fra i pali ci sarà Skorupski, mentre in difesa Danilo potrebbe essere non rischiato: probabile coppia centrale Bani-Denswil, con Tomiyasu e Krejci sulle corsie laterali.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, De Maio; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Samir; Lasagna, Okaka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander.