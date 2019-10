Ucraina-Portogallo: dove vederla in tv e streaming

Ucraina e Portogallo si affrontano da prima e seconda del Gruppo B di qualificazione agli Europei: probabili formazioni e info su dove vedere il match

A Kiev va di scena la sfida al vertice del Gruppo B di qualificazione ai campionati Europei del prossimo anno: l' allenata da Shevchenko e Tassotti ospita il di Cristiano Ronaldo con l'obiettivo di staccare il pass matematico e andare a fare compagnia a , , e , prime squadre a qualificarsi.

Ai padroni di casa basta un punto: il pareggio li porterebbe infatti a mantenere quanto meno il vantaggio di 9 punti sulla terza nel girone (qualora quest'ultima vincesse in Lituania), diventando irraggiungibili.

Ma in ballo c'è anche il primo posto nel raggruppamento: Ucraina e Portogallo sono separate da 5 punti, un successo di Yarmolenko e compagni chiuderebbe anche questa seconda pratica a vantaggio dei gialloblù. Un risultato che d'altro canto metterebbe a rischio la qualificazione dei lusitani, che - se battuti a Kiev - si troverebbero a dover lottare fino all'ultimo con la Serbia per approdare a come seconda classificata.

Scorrendo la pagina, troverete tutto quello che c'è da sapere su Ucraina-Portogallo: dalle news sulle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

UCRAINA-PORTOGALLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ucraina-Portogallo

Ucraina-Portogallo Data: 14 ottobre 2019

14 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : -

- Streaming: -

ORARIO UCRAINA-PORTOGALLO

Ucraina-Portogallo si giocherà lunedì 14 ottobre alle ore 20.45. L'impianto che ospiterà il match è lo Stadio Olimpico di Kiev, l'arbitro sarà l'inglese Taylor.

Non è prevista copertura televisiva per Ucraina-Portogallo, nè da parte della RAI - che trasmette le gare di qualificazione dell'Italia - nè da parte di Mediaset o Sky.

Non sarà possibile seguire in il match tra Ucraina e Portogallo, in conseguenza del fatto che nessun canale lo trasmetterà in diretta.

Shevchenko si affida al bomber Junior Moraes, brasiliano di nascita e fresco naturalizzato ucraino come il compagno di club allo Donetsk Marlos. Dopo le ultime scintillanti prove - con tanto di doppietta decisiva rifilata alla Lituania - riflettori puntati sull'atalantino Malinovskiy, ormai padrone della trequarti gialloblù.

Fernando Santos cala il tridente di assi guidato da Cristiano Ronaldo e completato da Bernardo Silva e dal gioiellino Joao Felix. A centrocampo spazio all'ex e Bruno Fernandes, in difesa Pepe farà coppia col giovane scudiero Ruben Dias.

UCRAINA (4-1-4-1): Pyatov; Bolbat, Krivtsov, Matviyenko, Sobol; Stepanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskiy, Marlos; Junior Moraes.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.