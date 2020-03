Tuttosport: Inter a caccia di un secondo portiere, Sepe in pole

Tre nomi in lista per il nuovo ruolo di vice Handanovic: Sepe sorpassa Musso e Radu, può essere lui il nuovo secondo portiere dell'Inter.

In una stagione ancora dominata dall'incertezza l' comincia a tracciare i primi bilanci dal punto di vista tecnico: sul fronte mercato la dirigenza nerazzurra sta dando la caccia a un secondo portiere e in cima alla lista della preferenze è spuntato il nome di Luigi Sepe, in vantaggio ora sugli altri due candidati.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', il portiere del piace ai nerazzurri per l'esperienza maturata in questi ultimi anni da titolare in , ma anche per un costo più contenuto rispetto agli altri due nomi accostati alla porta interista.

Nelle scorse settimane si era infatti parlato di Musso, che l' valuta però ora ben 30 milioni di euro: troppi per un portiere che partirebbe comunque alle spalle di Handanovic nelle gerarchie. Dall'altra parte Radu è probabilmente ancora troppo giovane per accettare la panchina invece di maturare altrove da titolare.

Da qui l'idea del giusto compromesso che porta a Sepe: il classe '91 prenderebbe il posto di Padelli, che non ha convinto lo staff quando è stato chiamato in causa quest'anno e che scivolerebbe dunque a fare il terzo, posto che l'addio di Berni è ormai molto probabile.