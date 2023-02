Troest riparte dalla Serie D: l’ex Parma e Atalanta si lega al Nola

Settima maglia diversa per il difensore danese in Italia. Per la prima volta si confronterà con il campionato di Serie B.

E’ approdato per la prima volta in Italia nell’estate del 2008, quando fu il Parma a prelevarlo dal Midtjylland e, se si esclude una breve parentesi al Recreativo Huelva, il nostro calcio di fatto non l’ha mai lasciato. Magnus Troest, a trentasei anni, si appresta ad iniziare una nuova avventura in Serie D. E’ infatti ufficiale il suo trasferimento al Nola, compagine campana attualmente ultima nel Girone G. A confermare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. “Magnus Troest è un nuovo difensore del Nola 1925. Il colpo da novanta in difesa è stato piazzato dalla società bianconera nelle ultime ore, lanciando un chiaro segnale al campionato e alla piazza: la salvezza è possibile e non si lascerà nulla al caso”. Troest che in carriera ha giocato oltre 250 partite in Serie B, non ha nascosto la sua soddisfazione. “Nonostante la situazione di classifica non facile non ho avuto dubbi e ho scelto il Nola perché mi ha voluto fortemente – si legge sul sito del Nola – Non sono uno che parla molto nello spogliatoio ma lavoro tanto e con il mio esempio e la mia esperienza posso trainare i miei compagni con i fatti. Se non credessi nella salvezza non sarei qui“. Troest, in Italia ha vestito anche le maglie di Atalanta (con la quale ha ottenuto una promozione in Serie A al termine della stagione 2010/2011), Varese, Virtus Lanciano, Novara e Juve Stabia. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Probabili formazioni 22ª giornata: Politano titolare

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Date, partite e orari: il calendario della Serie A