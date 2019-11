Treble con il Lione e delusione Mondiale: il sensazionale 2019 di Lucy Bronze

Seconda classificata nel Goal 50 2019, la Bronze ha parlato del suo fenomenale anno: anche se non riesce a dimenticare quella gara...

Il trasferimento a può essere visto da alcuni come una facile via per il successo nell'élite calcistica femminile.

Nessun club ha vinto la divisione francese 1, la Coupe de France o la femminile più volte del Lione, che ha conquistato un'altra tripletta lo scorso maggio.



Per Lucy Bronze, trasferirsi dal nord dell' l'ha portata in un ambiente in cui è più adatta: dove l'unica aspettativa è vincere e vincere tutto.



"Le persone non capiscono sempre quanto sia difficile concentrarsi su così tante competizioni allo stesso tempo, indipendentemente da quanto tu sia bravo e dal talento che hai" afferma Bronze a Goal.



"È difficile mantenere la concentrazione e portare avanti ogni singolo match, e questa è l'aspettativa a Lione".

"In ogni gara si deve vincere e devi essere sempre attento per farlo".



Con i trofei e il successo è cresciuto enormemente il nome della Bronze.



Quando ci sediamo al St George’s Park, è una mattinata piena di richieste per una giocatrice che è senza dubbio la più grande star dell'Inghilterra.



I premi e le nomination individuali della 28enne lo riflettono, così come il suo secondo posto nella Goal 50 di quest'anno, che classifica i migliori calciatori uomini e donne del 2018-19.



Le gare dell'ultimo anno? La Bronze le ricorda con nostalgia.



"L'atmosfera in quella partita" evidenzia il terzino destro quando gli viene chiesto del pareggio per 1-1 del Lione contro il lo scorso novembre.



"È un match che ricordo bene, ero acconto ai fan parigini e stavano gettando carta igienica sul campo e roba del genere, cercando di intimidirci".



"È una gara che mi è piaciuta davvero tanto in questo senso".



Più è intimidatorio, meglio è, come è accaduto quando l'Inghilterra ha battuto il per assicurarsi la qualificazione alla Coppa del Mondo qualche mese prima.



Piuttosto che spostare la partita con i vicini in uno stadio più grande dove avrebbero partecipare più fan dell'Inghilterra, il Galles ha optato per giocare alla Rodney Parade, piccolo stadio di 7.850 posti nella contea di Newport.



"Penso stessero pensando Oh, l'Inghilterra non sarà abituata a questo ", e stavo pensando, beh, lo siamo perché non siamo queste superstar" afferma Bronze.



"Non giochiamo a Wembley ogni volta che facciamo una partita. Giochiamo nella Super League femminile in piccoli stadi e nella lega francese in piccoli stadi".

"In realtà è stato divertente andare lì in allenamento, hanno anche spostato la linea in modo da ridurre il campo".



"Penso che lo abbiano fatto per cercare di farci scoraggiare riguardo il nostro gioco, invece lo abbiamo trovato piuttosto divertente".



"Ci ha solo resi più entusiasti".



Non c'è sfida da cui si allontana. In estate, Bronze ha dichiarato in una sala stampa affollata di avere un elenco di giocatrici contro cui voleva giocare, molti dei quali sono spuntate di recente.



"Ero eccitata per la partita, giocare contro Marta" dice dell'incontro dell'Inghilterra con il lo scorso ottobre. "Sfortunatamente, è uscita via dopo 20 minuti!".



È la stessa cosa che sentiva dopo che l'allenatore femminile inglese Phil Neville le disse che avrebbe giocato fuori posizione, a centrocampo, contro gli nella SheBelieves Cup di marzo: competizione che l'Inghilterra ha vinto per la prima volta.



"Neville me lo ha detto poche settimane prima ed ero entusiasta" afferma l'ex star di e .



"Sebbene Megan Rapinoe e Tobin Heath giochino sulla fascia, arrivano da ogni parte, quindi sono stato coinvolta con tutti i loro migliori interpreti, con i tre a centrocampo, con le ali. È stato emozionante".



E che dire dell'emozionante quarto di finale di Champions League contro il , che alla fine ha vinto 6-3 in totale a Lione?



"È stato molto divertente" sorride. "Ricordo il primo tempo che abbiamo segnato in casa nel nostro grande stadio. Un primo tempo fantastico, ma abbiamo deluso nel secondo anche per merito loro".



“La partita in trasferta è stata semplicemente pazza. Siamo partite alla grande, abbiamo segnato goal in trasferta, siamo tornate dopo l'intervallo con altri due goal ed è finita 4-2 o qualcosa del genere.



"Mi piace giocare contro il , mi diverto a giocare contro il Wolfsburg, perché sono le migliori squadre da affrontare".



Dopo aver affrontato una sfida del genere e una tiratissima vittoria sul in semifinale, è stato frustrante per Bronze vedere le persone mettere in discussione la competitività della finale di Champions League - in cui il Lione ha battuto il per 4-1, con goal arrivati tutti nella prima mezz'ora.

“Il Barcellona è davvero una buona squadra. Abbiamo lottato contro di loro l'anno scorso in Champions League" afferma.



"Le abbiamo rispettate ed eravamo preparate. Penso che averli sfidati l'anno prima ci rendesse ancora più concentrate, perché sapevamo che dovevamo giocare bene per batterle".



“Eravamo così concentrate, così pronte. Tutto è andato per il meglio nei primi 25-30 minuti, è finita la partita, lavoro ottenuto e trofeo conquistato".

Era il modo perfetto per Bronze di andare al Mndiale con l'Inghilterra.



Al vertice del loro gruppo con tre vittorie su tre, le Lioness sono andate in fuga verso le semifinali, battendo il Camerun e la Norvegia così da sfidare gli Stati Uniti, i campioni del mondo in carica.



Ma nonostante la convinzione è stata la fine per Bronze e il suo paese, che hanno subito una sconfitta per 2-1.



"Ogni volta che vedo una decisione VAR in Premier League, penso così tanto al fuorigioco di Ellen White".



"Questo è il motivo per cui non siamo andate in finale. Sì, sarebbe stato solo 2-2 ma penso che saremmo passate".



"Sono una squadra di spicco, due volte campioni del mondo ora, due volte di seguito, ma penso che sia una partita che mi perseguiterà per il resto della mia vita a causa di quelle piccole cose che non sono andate a nostro favore".

"Ci sono stati lievi margini. Siamo finiti al quarto posto ed è stata una prima volta, ma quella partita ha fatto la differenza...".



Bronze è stata poi premiata con il Pallone d'Argento del Mondiale, vincendo anche il titolo di Giocatore femminile dell'anno in UEFA e ottenendo un posto nel FIFPRO XI di quest'anno.



Ma, senza quella medaglia alla Coppa del Mondo, non può essere soddisfatta.



"Non mi piace vincere premi individuali" afferma chiaramente Bronze.



"Il Pallone d'argento non ha significato per me, perché il punto centrale di vincere quei premi è vincere la Coppa del Mondo".



"Alla fine, scambierei ogni singolo premio, ogni premio che ho a casa, solo per vincere la Coppa del Mondo".